RÉFORMES STRUCTURELLES – Le dédouanement des véhicules digitalisé

La digitalisation en marche. La cérémonie du Programme de dématérialisation des certificats des véhicules importés a été lancée au Radisson Blu Ankorondrano, hier. Dans le concret, selon les explications apportées par Ernest Lainkana Zafivanona, directeur général des douanes, « auparavant, lors du dédouanement à l’import d’un véhicule, en fonction du régime douanier attribué, un certificat est établi et visé manuellement par le Bureau des douanes pour servir à l’immatriculation dudit véhicule auprès des Centres immatriculateurs du pays. Il existe aujourd’hui neuf modèles de certificats avec leurs spécificités respectives ». Avec la digitalisation, « ces documents sont générés d’une manière automatique par le système dès que la déclaration en douane est liquidée et payée. Il s’agit d’une procédure qui allie à la fois, la célérité, la sécurisation des opérations pour la lutte contre la corruption. Tout cela à travers le Contrôle d’indentification des véhicules importés, CIVIO » selon le directeur général des douanes. Ce programme de dématérialisation se réalise avec la collaboration de GasyNet. La ministre Rindra Hasimbelo Rabarininarison, chargée de l’économie et des finances, a félicité cette avancée notable qui confère à toute l’Administration une nouvelle ère au service des usagers.