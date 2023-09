NATATION – MONDIAUX JUNIORS – Baritiana Andriampenomanana réalise un triplé

Le jeune nageur du club Managing ne cesse d’exceller. Baritiana Mathieu Andriampenomanana actualise trois meilleurs temps nationaux, à la septième édition des championnats du monde des juniors. La compétition est dédiée aux nageurs des moins de 18 ans et s’étale du 4 au 9 septembre en Israël. Il a amélioré son propre record national en 800m nage libre qui est en même temps la meilleure performance de sa catégorie. Le nouveau chrono est de 9.19.12 qu’il a effectué récemment lors des Jeux des îles de l’océan Indien, contre l’ancien chrono de 9.35.74. Il a aussi actualisé la meilleur performance en 200m nage libre (2.02.43). La star montante de la natation malgache a déjà brillé en réalisant des records et meilleures performances durant les Jeux; entre autres le record national en 1500m nage libre (17.51.80), le record national en 4x200m nage libre (8.36.44), en compagnie de Tendry Tiavina Rakotobe, Mana Andraina Rabenjalinoro et Mamihaja Nathan Andriampenoma­nana, la meilleure performance du 200m papillon (2.21.26), outre la médaille de bronze et le record national en 4x100m quatre nages.