MAROANTSETRA – Un homme grille son bébé

Un bébé de cinq mois a failli être tué par son propre père, mercredi soir, à Ankofabe Maroantsetra. Il l’a grillé comme des brochettes. L’homme a été arrêté, hier, par les gendarmes. Il a 22 ans. Sa femme et lui souffrent un peu de troubles psychiatriques, d’après les premières explications reçues des enquêteurs. Ils ont beaucoup d’enfants. Interrogé, le jeune père a raconté qu’il était sous l’emprise de l’alcool. Selon ses dires, il voulait laver son bébé, ce soir-là, et l’a accidentellement placé sur un réchaud à charbon. « Il faisait noir. Il était approximativement 20 heures », explique-t-il. Or, le voisinage qui a sauvé l’enfant trouve qu’il avait probablement l’intention de le manger, de le transformer en grillade. La jambe, la cuisse, les chevilles et le derrière du bébé ont été dévastés par le feu. Il a été transféré et soigné à l’hôpital de Maroantsetra. Son père a été retenu en garde à vue à la chambre de sûreté de la brigade locale en attendant sa présentation au parquet. Son acte a choqué plus d’un. Auditionnée, sa femme affirme qu’elle ne veut pas porter plainte contre lui.