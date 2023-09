MANDOTO – Quatre personnes tuées dans une fusillade

Trois braqueurs présumés et un membre du fokonolona tués. C’est le bilan macabre d’un échange de tirs opposant le trio aux gendarmes renforcés par des civils, mardi, dans le district de Mandoto, dans la région Vakinankaratra. Ce jour-là, la gendarmerie a été avisée un peu tardivement qu’un vol à main armée a été perpétré à Androtabe-Antevamena, dans la commune rurale d’Antambao Ambary. Les auteurs avaient un fusil de chasse et quelques armes blanches. Onze gendarmes ont rallié la localité et engagé une poursuite avec les villageois. Au bout de trois heures de filature, ils ont rattrapé les principaux suspects. L’escouade aurait ignoré les sommations d’usage et aurait tenté de défier les forces de l’ordre. Aucun d’entre eux n’est sorti vivant de l’accrochage. Seuls deux ont été identifiés. Leur fusil de calibre douze, de marque Baïkal, et dont le numéro d’immatriculation est bien visible, a été saisi. Une munition et trois étuis ont également été trouvés sur les lieux. Malheureuse­ment, le « fokonolona », aux côtés de la gendarmerie, a perdu un de ses membres.