INFRASTRUCTURE – La route nationale 44 se voit parfaite

Incroyable. La route nationale numéro 44 boueuse n’est plus qu’un souvenir. Cette route, reliant Moramanga à Ambatondrazaka, se fait désormais en environ trois heures. Les 158 km se parcourent tout en goudron. Les usagers ne cachent plus leur joie. » C’est une grande opportunité. On ne reste plus coincé sur cette route, désormais goudronnée », sourit un voyageur. D’autres montrent leur joie avec quelques plaisanteries. » On a presque envie de rouler dessus tout le temps », s’extasie un autre voyageur. Cette partie de la route figure parmi les plus belles infrastructures dans tout Madagascar. Une route tout en goudron, de nouveaux panneaux de signalisation flambant neuf, des ponts en bon état et des marquages au sol brillants de couleurs. Les commerçants sont les plus privilégiés, surtout pour les acheteurs de riz et de légumes. Les bénéfices augmentent en parlant de la sortie des productions. La région Alaotra Mangoro, qui a Ambatondrazaka comme chef-lieu, est réputée pour sa production de riz et aussi de poissons comme les besisika et les barawa. Les commerçants de ces produits voient parfaitement l’état de la route par rapport à celle de l’avant. » Les produits ne seront plus abîmés puisqu’on peut parcourir la route en une seule journée », explique un vendeur d’Antananarivo. Les vacanciers confirment ainsi la bonne figure de cette route nationale. » C’est une très belle infrastructure. C’est aussi une solution à diverses problématiques relatives à la route secondaire qui y était depuis longtemps », selon Vatosoa, un vacancier, en arrivant à Ambatondrazaka. Les travaux sont terminés, même les plus petits détails. La RN 44 est désormais accessible par tous types de véhicules. L’inauguration de cette grande infrastructure est prévue pour ce samedi. Les usagers vont pouvoir profiter de la facilité d’accès vers cette destination..