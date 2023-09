Il coupe la main de son proche

Jusqu’à la conquête française, peu d’évènements marque le site d’Ambohi­dranandriana. Les Zanadrangorini­merina se sont sans doute intégrés aux différentes communautés qui forment la population vaincue, et le fief fait partie intégrante du Vakinankaratra, sixième territoire de l’Imerina (lire précédente Note). Durant la seconde moitié du XIXe siècle, Ambohidranandriana reçoit deux hôtes de marque. Le premier est le Premier ministre Rainivoninahitriniony (Raharo) en 1864. Il aurait fait « preuve d’insolence » envers la reine Rasoherina, qui est également son épouse, selon les règles établies sous Ranavalona Ire. Il est alors déchu de sa haute fonction, en faveur de son frère cadet Rainilaiarivony. Furieux, il fomente une révolution de palais l’année suivante. Mais son projet est éventé et, les mains chargées de fers, il est envoyé en exil à Ambohidranandriana. Signalons que, libéré trois ans plus tard, il trame de nouveau un complot pour élever le prince Rasata au trône, à la place de Rasoherina mourante, lui-même retrouvant ses fonctions de Premier ministre. Le complot découvert, son frère l’envoie de nouveau en exil en 1868, cette fois-ci à Ambohimandroso, en pays betsileo.

Le deuxième visiteur de marque est la princesse Razafindrahety, en 1883, qui monte sur le trône d’Antananarivo sous le nom de Ranavalona III. Elle est descendante au 6e degré de la grand-mère d’Andrianam­poinimerina, Rangorinimerina. Veuve après trois mois de mariage, elle aurait refusé cette grande responsabilité, d’autant que la première guerre franco-merina venait d’éclater (1883-1885). Elle se serait enfuie vers Ambohidranandriana, mais les troupes lancées à sa poursuite ont vite fait de la rejoindre à Ampanefy, pas loin de là. Quand on lui met le « Grade d’or », sans doute la couronne, elle se serait effondrée. Plus tard, la reine atteinte de problèmes épidermiques, vient souvent dans la contrée pour se baigner dans une source thermale située à mi-chemin entre Ambohi­dranandriana et Andranomanelatra-est. Quand arrive 1897, les troupes françaises viennent s’emparer d’Ambohidranandriana, dont la situation stratégique, proche de la forêt orientale où se cachent les nationalistes Menalamba, favorisera la pacification, estime Joseph Gallieni. D’après les villageois, les militaires français essaient, par deux fois, de prendre le site fortifié, mais en vain. Il n’y a même pas d’échanges de tirs.

Simplement, les assaillants sont bloqués, un peu plus au nord, par la diarrhée, « maladie provoquée par les puissants talismans qui protégeaient le village ». Ceux de Ramboavahiny toujours efficace bien qu’il soit décédé, s’entend! En réalité, comme lors de la montée des Français de Mahajanga à Antananarivo, ils sont vaincus par les maladies, peu habitués à la chaleur, à l’humidité et aux insectes. Malgré tout, lors de leur troisième venue à Ambohi­dranandriana, et forts des précédentes malheureuses expériences, les Français se prémunissent contre les maladies tropicales et le village est pris vers 1900. Toujours selon les habitants, il n’y a toujours pas eu de combat, « leurs aïeuls ayant décidé d’ouvrir les portes d’Ambohidranandriana ». Avec l’arrivée des troupes françaises qui investissent la contrée, disparaisse aussi la Tranom-parantsa. D’après certains auteurs, les soldats en ont fait du bois de cuisson, d’autant que la grande case était déjà délabrée. Mais pour les villageois, les Français ont surtout voulu détruire le symbole de la souveraineté et de la monarchie. Aujourd’hui, il n’en reste plus aucune trace, seules des broussailles se voient à son emplacement. Néanmoins, il y a une dizaine d’années, les Zanadray projettent de reconstruire le lapa selon le modèle original pour en faire un Musée au service de la postérité. Malgré l’éparpillement de la population hors du village, la communauté reste aussi soudée que jadis. Se connaissant tous, les habitants pratiquent toujours le indrana asa en s’entraidant dans tous travaux d’intérêt individuel, tels construire une maison, abattre des arbres…