FOOTBALL – CAN – Les Barea terminent la tête haute

Madagascar tient tête à l’Angola sur sa pelouse à Lubango, hier soir. Le match compte pour la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Can 2023 en Côte d’Ivoire.

Parcours sans défaite. Les hommes de Romuald Rakotondrabe tiennent tête, hier, aux Palancas Negras angolais au stade national de Lubango. Dos à dos, les deux formations se sont séparées sur un score nul et vierge. Selon les statistiques, la possession de balle a été 50/50, les Angolais ont effectué treize tirs dont un seul cadré contre douze tirs du côté malgache, dont deux cadrés. Mission accomplie donc pour les Barea qui sortent par la grande porte après ce dernier match comptant pour la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2023. L’équipe hôte a imposé son jeu lors des dix premières minutes. Après les quelques pertes de balle constatées lors du premier quart d’heure, la bande à Rayan Raveloson, capitaine des Barea, a remonté la pente et enchaîné à son tour des occasions. Loïc Lapoussin centre pour Arnaud Randrianante­naina qui envoie le ballon au-dessus de la transversale (28e). Servi par Lapoussin, Tendry Randrianarijaona frappe la balle encore une fois au-dessus de la cage (35e). Les Ango­lais ont raté de peu l’ouverture du score, le tir de Pedro Pessoa a heurté la lucarne de Melvin Andrien (42e). Les Barea ont encore eu deux occasions nettes juste avant la pause, dont la tentative d’Arnaud servi par Lapoussin mais le portier Adilson a été vigilant, et aussi la puissante frappe de loin de Marco Ilaimaharitra qui s’est dirigée directement dans les gants d’Adilson.

Belle prestation

Malgré le pressing imposé par les Antilopes Noires au retour des vestiaires, les Barea ont pu résister et ont su profiter la faille de la défense angolaise. Lapoussin a enchainé avec une demi-volée, un centrage millimétré de Rayan, mais la balle a été capté par le gardien de but angolais (59e). Marco a servi par la suite Arnaud qui envoie la balle au-dessus de la barre transversale (72e). Les Palancas Negras ont encore eu deux occasions nettes dans les quinze dernières minutes, dont le tir de Gilberto, arrêté par Melvin, celui de Zito Luvumbo qui a frôlé la transversale (85e) et la tentative du capitaine angolais, Benedicto, déviée par Melvin au premier poteau (89e). Absent lors de la précédente édition au Cameroun, ce match nul a été suffisant pour l’Angola de valider son ticket pour la Can. Le premier qualifié, le Ghana, termine en tête du groupe E avec 12 points après sa victoire hier sur le score de 2 à 1 contre la Républi­que centrafricaine (7 points). L’Angola se trouve à la seconde place avec 9 points. Madagascar finit à la quatrième place, crédité de 3 points après trois matchs nuls contre l’Angola à l’aller (1-1) et au retour (0-0), et contre le Ghana en juin (0-0). Essai concluant donc pour le coach Rôrô et ses protégés qui n’ont encaissé aucune défaite en deux matchs qualificatifs à la Can 2023. Rideau sur la qualification à la Can, les compétitions internationales s’enchaînent pour Madagascar qui disputera, vers le 22 septembre, la qualification au Championnat d’Afrique des nations 2024 et en novembre la qualification à la coupe du monde 2026.