FOIRE – La vitrine du Vakinankaratra ouvre sa 25è édition

La 25ème vitrine du Vakinankaratra a pris ses quartiers depuis hier, devant la gare d’Antsirabe. Placée sous le thème de « Croissance des entreprises par l’utilisation cohérente des ressources disponibles », cette édition marque un signal fort de la reprise dans cette ville industrielle malgache. « La vitrine est avant tout une occasion de découvrir la richesse des talents locaux et les opportunités d’affaires qui existent dans cette région dynamique de Madagascar. Elle vise à mettre en valeur les produits locaux et à donner une reconnaissance bien méritée aux agriculteurs, éleveurs et entrepreneurs, qui sont le moteur de l’économie régionale », a souligné le gouverneur de la région Vakinankaratra, Vyvato Rakotovao, en marge de l’ouverture officielle. En effet, elle rassemble 236 stands représentant divers secteurs principaux de la région, dont une majeure partie en amont de la production industrielle. Après une période amère marquée par les défis posés par la pandémie de covid-19, les opérateurs de la région ressentent enfin une reprise prometteuse de la capacité de production et une possibilité d’expansion de leurs activités. « Nous avons aujourd’hui les capacités de nous projeter plus vers l’avenir, au-delà de nos préoccupations quotidiennes. Cela inclut la poursuite des activités dans le respect de l’environnement, le développement d’innovations tournées vers le développement durable. Cette vitrine insufflera un vent nouveau aux participants et à l’économie de la région en général », a déclaré le président du Fivondronan’ny Orinasan’i Vakinankaratra (Fiova), Andrianjafimiarantsoa Ramarijaona, à la fois organisateur de l’événement. Cette manifestation se déroule d’ailleurs en parallèle avec la célébration du 30ème anniversaire du Fiova. Outre les expositions, des conférences thématiques sont prévues au programme de l’événement. La coopérative Fiavotana, qui se consacre à l’agriculture, partagera ses expériences, dans les domaines du compostage, des jardins potagers familiaux et de la culture hors sol, avec les paysans et agriculteurs locaux. La présidente de la coopérative Fiavotana, Tianarisoa, a déclaré : « Nous croyons fermement que l’agriculture durable est la clé de l’avenir, et c’est pourquoi nous partageons nos connaissances avec notre communauté. »