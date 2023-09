CINÉMA – La projection du film d’Andria-nampoinimerina se poursuit

« Mon Royaume s’arrête où commence la mer ». Le film « Nampoina, ny riaka no valampariako » a enfin lancé sa première projection cet après-midi, à 16 heures, au Canal Olympia Andohatapenaka. C’est un événement cinématographique tant attendu pour les passionnés d’histoire malgache et les cinéphiles. Précédée par une avant-première réussie le 15 juillet au même endroit, cette projection ouvre les portes à tous ceux qui souhaitent découvrir cette œuvre cinématographique remarquable, bien que l’accès nécessite un billet payant de 10 000 Ariary, disponible sur place. « Une collaboration fructueuse avec Canal Olympia, qui permettra à Nampoina de briller sur ce lieu de projection pendant deux semaines. Après cette période, le film sera partagé avec les universités publiques, en commençant par l’université d’Antananarivo. De plus, un projet de collaboration avec Netflix pour une diffusion internationale est actuellement en négociation avec les parties concernées », souligne un représentant au sein de l’association Valaparihy qui est en charge de la production du film. Le film parle du Roi Andrianampoinimerina dans sa vision sur l’unification nationale sous une seule bannière qui doit choisir son successeur pour la continuité de cette mission. Andrianampoinimerina, doutant que son fils aîné, Ramavolahy, soit le choix approprié pour lui succéder en tant que Roi, sollicite donc l’aide des « mpisikidy » pour éclairer sa décision. En réponse à sa demande, ils lui révèlent alors que c’est son autre fils, Ilaidama, qui doit être désigné pour monter sur le trône. Il règnera par la suite sous le nom de Radama Ier. Lors de son avant-première, le film a suscité une grande admiration du public, en particulier les scientifiques, les enseignants, les entrepreneurs et les étudiants, qui se sont empressés de le découvrir. Ce film est écrit par le Pr Raymond Ranjeva et réalisé par Henri Randrianierenana et Haingotiana Rasolondraibe, d’une durée de 1 heure et 48 minutes.