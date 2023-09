BILAN TRANSPORT – Plus de trente-quatre mille passagers en août

La période des vacances est presque achevée pour cette saison touristique. Le record est encore battu pour la première destination nationale à Mahajanga. Les statistiques font état de trente-quatre mille cinq cent six passagers recensés au mois d’août, à la gare routière nationale à Aranta. Soit, mille neuf cent quatre-vingt-sept taxis-brousse ont pris le départ pour le transport de ces passagers. Et suite à la décision des coopératives, le prix du billet est monté à 60 000 ariary depuis le début du mois d’août jusqu’au 31 septembre prochain, pendant la haute saison touristique. L’ancien tarif de cinquante mille ariary sera appliqué au début du mois d’octobre jusqu’au 23 décembre prochain. Lundi dernier, dix personnes ont été victimes d’une arnaque. Ils ont eu le malheur d’acheter des billets en dehors du guichet unique. L’escroc était introuvable. Or, certains devaient rentrer d’urgence à Tanà pour assister à des funérailles.