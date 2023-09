ADMINISTRATION – La réforme du système douanier avance

Depuis son lancement officiel le 11 avril dernier, le projet d’amélioration du système douanier connaît un progrès considérable selon la Douane Malagasy qui, dans ce cadre, bénéficie de l’appui de ses partenaires, en particulier la douane coréenne.

La Douane Mala­gasy a expliqué que le projet d’amélioration du système douanier se donne comme objectif de « moderniser et d’équiper l’Administration douanière malagasy afin de sécuriser davantage les recettes douanières et accroître la compétitivité du secteur privé local avec la simplification et la facilitation des procédures de dédouanement tout en assurant une utilisation rationnelle et optimale des ressources humaines ». Le projet a été décliné en trois composantes lesquels portent sur le développement de la modernisation du systè­me de dédouanement électronique à Madagascar, notam- ment en renforçant la gestion des risques, l’expansion de la technologie de l’information et des communications au niveau des services douaniers (par la mise en place d’un entrepôt de données) et le développement de capacité et d’appui opérationnel (la gestion des ressources humaines). Venue à Madagascar, la Customs Uni-Pass International Agency (CUPIA), développeur du projet, se donne pour objectif de finaliser jusqu’au 3 septembre la documentation des résultats de la phase de conception. Une première rencontre a été organisée dans le but de présenter l’avancement de chaque volet du projet dont la gestion des risques à la mise en place d’une gestion des risques intelligente à travers des scores de risque déterminés à l’aide de l’Intel­ligence artificielle et la mise en place d’un contrôle a posteriori équitable par ciblage automatique fondé sur la gestion des risques Les actions à faire concernent aussi l’entrepôt de données, la mise en place d’un environnement intégré d’analyse d’informations basé sur un entrepôt de données et la disponibilité d’informations statistiques et cohérentes, facilement exploitables par les différentes catégories d’utilisateurs. Pour le système de gestion des ressources humaines, la Douane Malagasy va mettre en place d’un système permettant une gestion intégrale des effectifs tout au long de la carrière, incluant la gestion de l’assiduité, la gestion de la formation et de l’évaluation. On sait en outre que durant sa mission, la CUPIA peaufinera les analyses des procédures en vigueur et recueillera les avis et besoins pour chaque domaine pour implémenter le nouveau système à compter du mois d’octobre 2023.

Une organisation bicentenaire

À savoir par ailleurs que pour la mise en œuvre du projet “Opérateurs Agréés” dans le programme de modernisation de la Douane Malagasy, l’Organisation Mondiale des Douanes a apporté son soutien à travers le programme “Accélérer la facilitation des Échanges“. Le projet vise à mettre en place un système d’Opé­rateurs Agréés suivant les normes et bonnes pratiques internationales. Et c’est dans cette optique que s’est tenu l’atelier entre l’équipe malgache et les experts de l’Organisa­tion Mondiale des Douanes (OMD). La Procédure Accélérée de Dédouanement (PAD) est certes une passerelle solide qui permettra l’évolution vers le programme d’Opérateurs Agréés/Opérateurs Économi­ques Agréés, mais cet atelier n’est que le début d’un travail ardu et soutenu à entreprendre par la Douane Malagasy, a-t-on précisé. Il a aussi été souligné que la politique menée par la Douane ces dernières années a été orientée dans le but d’une augmentation tangible des recettes et dans un esprit « focus on : Douane, partenaire et accompagnateur du décollage économique de Madagascar ». « En gardant dans nos lignes directrices cet esprit d’ouverture et de dialogue, nous mettons aujourd’hui en place des projets de réforme destinés à optimiser les performances douanières pour le bien commun. La Douane est désormais une administration innovante, redevable, partenaire pour l’émergence du pays », a affirmé pour sa part Lainkana Zafivanona Ernest, patron de la Direction Générale des Douanes de Madagascar. Rappelons, enfin, que la célébration du bicentenaire de la Douane Malagasy a vu 625 agents recevoir leurs distinctions honorifiques. La Douane devait célébrer son bicentenaire en 2020. Mais en raison des réalités liées notamment à la crise pandémique de la Covid-19, les différents programmes relatifs à cette célébration n’ont pas pu avoir lieu. Mais décision a été prise au mois de décembre dernier que le jubilé sera célébré à travers une succession d’événements au cours de cette année 2023.