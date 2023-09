67HA – Un suspect abattu par la police

Soupçonné d’avoir participé à un récent vol aggravé de meurtre aux 67ha, un récidiviste est tombé sous les balles de la police du septième arrondissement.

Des coups de feu ont retenti dans une ruelle de 67ha, au cours de la nuit de mercredi à hier. C’était une opération policière. D’après les informations communiquées par le ministère de la Sécurité publique, un bandit présumé, connu sous le sobriquet de Raliva Be, a été abattu. Il aurait participé à une série de braquages de « cash point» dans la capitale. D’après sa situation pénale, il avait croupi deux fois en prison, à la maison centrale d’Antanimora. Une attaque armée doublée de meurtre, survenue le 29 août, au terminus de la ligne 119, aux 67ha, lui est imputée. À en croire une source policière, l’acte a été commis par six malfaiteurs équipés de pistolet de fabrication locale et de sabre. « Ces truands opèrent toujours dans ce secteur-là, soit tard le soir, soit de bonne heure », indique-t-elle. « Ce jour-là, à 5 heures 30 minutes du matin, ils ont assailli un kiosque de taxi-phone/cash point. Témoin oculaire, le jeune receveur d’un bus 119 est descendu pour intervenir. La bande l’a tué sur place. Puis, le mari d’une déléguée de marché, âgé de 47 ans, a voulu le sauver. Il a lui aussi reçu une balle dans la gorge qui est sortie par son cou. Il est toujours sous soins à l’hôpital », explique notre informateur policier.

Deux cent mille ariary

Le gang avait dérobé une somme de deux cent mille ariary au « cash point ». Depuis, la police du commissariat du septième arrondissement s’est mise à ses trousses. La patrouille et la collecte de renseignements ont été intensifiées. Une des personnes fréquentées par Raliva Be a beaucoup aidé la police. Mercredi soir, cet ancien taulard d’Antanimora et trois de ses coauteurs rôdaient dans le même coin. Ils ont rapidement été dénoncés. Prête pour le coup de filet, l’unité d’intervention les a tendus un piège. Trois d’entre eux se sont échappés. La principale cible, portant un grand couteau, a été coincée dans les labyrinthes du quartier. « Il a refusé de se rendre facilement. Il tentait de se servir de son arme, ce qui a amené les policiers à ouvrir le feu. Il n’a pas survécu », raconte la police.