Tourisme – La Confédération du tourisme alerte sur l’insécurité

Face à la recrudescence de l’insécurité dans plusieurs régions de Madagascar, la Confédération du tourisme, s’inquiète de l’avenir de ce secteur.

Tourisme ou tout risque. La Confédération du tourisme de Madagascar (CTM) tire une sonnette d’alarme face à l’insécurité qui ne cesse de sévir dans plusieurs régions de Madagascar. Hier, à travers un communiqué publié sur sa page Facebook, la CTM signale l’existence d’une insécurité persistante suite à l’atta­que d’un guide touristique par des “dahalo », mardi.

La victime, un guide touristique du parc national de Bemaraha, se rendait à Morondava pour y suivre une formation en protocole sanitaire, en compagnie de deux autres guides et emp­loyés de Madagascar National Park et du maire de la Com­mune de Bekopaka. C’est entre les villages de Bekopaka et d’Andimaka qu’il a été agressé par des dahalo. Gravement atteint à la colonne vertébrale, il a dû être évacué à Antananarivo pour y être soigné.

Relance économique

Face à cet incident, la CTM a condamné toutes formes de violence contre les employés du tourisme.

L’insécurité est un des plus importants facteurs de freinage au développement du secteur touristique à Madagascar et elle nuit aussi aux projets de relance économique, selon toujours la CTM. Or, le tourisme vient juste de traverser une période très dure car il a été l’un des secteurs de l’économie les plus durement touchés par l’impact de Covid-19, avec 84% de ses professionnels ayant été en chômage technique et près de 800 millions d’euros de perte.