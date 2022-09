Rugby à VII – Mondial féminin : Les points forts et points faibles des Makis

Les Ladies makis de madagascar sont à une journée de leur premier match de la coupe du monde. Les joueuses sont prêtes à relever le défi et c’est un match à quitte ou double.

J-1. Les Ladies Makis de Madagascar affronteront les Wallaroos de l’Australie dans moins de 24 heures, plus précisément ce vendredi à 13 heures 11 minutes pour leur premier match de Coupe du monde de rugby à VII, à Cape Town, Afrique du Sud. Tous les amateurs de l’ovale à Madagascar sont impatients et prient pour que leurs porte-fanions, les Ladies Makis, fassent une belle prestation et arrivent à contrer les puissantes Wallaroos d’Australie.

Quelques dirigeants et entraîneurs de clubs de rugby ont donné leurs avis en ce qui concerne la confrontation de ce vendredi. Tous sont unanimes que les Australiennes partent largement favorites grâce à leurs expériences et à leur classement de numéro un mondial actuellement. Rija Randrianarison, le coach de COSFA a expliqué que les points forts de nos joueuses sont leur rapidité face au gros gabarit des Australiennes, tandis que les points faibles sont la taille et le manque d’expérience au mondial. Un match n’est jamais perdu d’avance.

Il faut en profiter au maximum car ce n’est pas tous les jours qu’on a la chance de jouer à la Coupe J du monde et ce n’est pas donné à tout le monde. Les protégées de Mamy Andriamaro ont continué leur entraînement et toutes les joueuses sont au meilleur de leur forme. Pour Dina Andriantanjona Rantenainarisoa, président de l’Academy Rugby Atsinanana (ARA), « les points forts de nos Makis sont la défense et le plaquage. Combiner la bonne défense avec une attaque bien organisée apportera à coup sûr une mauvaise surprise pour les Austra­lien­nes. Les points faibles sont l’organisation de l’attaque. Il faut bien assurer les passes et garder la possession de la balle pour empêcher les attaques adverses. L’ARA, la ligue Atsi­nanana de rugby et moi-même souhaitons plein succès pour les Ladies Makis de Mada­gascar ».

Novices

Le DTN de Malagasy rugby, Antsoniandro Andrianorosoa, a avancé que « les points forts de nos Makies sont le plaquage et une défense plus agressive. Si elles arrivent à arrêter les attaques des Austra­liennes sur le plaquage, cela leur posera des problèmes en attaque car elles seront privées de ballon. Nos points faibles résident en notre taille et notre statut de novices ». Pour les femmes, la compétition débute au stade des huitièmes de finale.

Les équipes éliminées à ce stade de la compétition sont reversées dans la Coupe Challenge qui décide du classement des places de neuvième à la seizième places. Les nations qui accèdent aux quarts de finale intègrent la phase Championnat. La compétition se déroule sous la forme d’un tableau à élimination directe jusqu’à la finale à l’issue de laquelle les championnes du monde 2022 seront couronnées.