Formation professionnelle – Lifting à l’INTH

Deux ministres pour un même objectif. L’excellence au service de la nation.

Joel Randriamandranto, ministre du Tourisme, et Vavitsara Gabriella Rahantanirina, ministre de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle étaient venus à l’Institut national du tourisme et de l’hôtellerie, INTH, à Ampefiloha pour constater l’état l’avancement du projet de modernisation des infrastructures de cet établissement de haut niveau.

En juillet 2019, l’INTH a reçu un financement de l’Agence française de développement, AFD, pour mettre en œuvre un projet visant à moderniser son offre de formation. Les travaux sont en marche, d’une part la réalisation des études techniques et le recrutement du bu re au d’architecte et d’autre part la livraison de quelques matériels et équipements pour la cuisine, le bureau, le restaurant….

Les prochaines étapes seront le recrutement d’une entreprise de travaux, le recrutement d’un bureau de contrôle, et le lancement des travaux de réhabilitation et de construction. Joël Randriamandranto a tenu à remercier les efforts entrepris par toutes les parties prenantes de l’avancement du projet et a confirmé son appui dans sa réalisation.

À fin d’entamer une relance effective après ces années de crise dues à la pandémie de Covid-19, le ministère encourage non seulement l’INTH, mais aussi les autres écoles à développer la formation en tourisme, hôtellerie et restauration, THR, pour le profit de ce secteur qui manque actuellement de main-d’œuvre qualifiée. Beaucoup ont changé de métier à cause de la crise sanitaire ayant inhibé les activités touristiques.