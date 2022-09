Chef West 2022 – Madagascar accède au quart de finale

Chef Tsiry Razafimamonjy se place en premier rang pour le quart de finale du concours « Chef West Categorie Professionnal » au Ghana.

Deux grandes étapes franchies. Chef Tsiry a obtenu le ticket pour le quart de finale. Après avoir affronté l’Égypte et le Bénin pendant la phase éliminatoire ,le Cameroun et le Kénya étaient ses adversaires en huitième de finale hier.

«J’ai présenté au jury le gâteau traditionnel «Koba is cake» ou «Tontolo faharoa » lors de la phase éliminatoire où Madagascar a remporté la première place. Pendant le huitième de finale sous le thème «arc en ciel», j’ai préparé des mini cakes multicolore pour le cocktail et Madagascar a encore été en tête du classement. Les critères de sélection ont été stricts en plus du niveau des participants, ce qui n’a pas rendu facile cette qualification» affirme Chef Tsiry Razafimamonjy au cours d’une conversation par message.

Chef Tsiry représente de haut sa nation pour le quart de finale prévu pour aujourd’hui.