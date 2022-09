Betioky Sud – Des infrastructures agricoles réhabilitées par le PAM

La commune rurale de Tameantsoa, située dans le district de Betioky Sud, vit dans la sécheresse alors qu’elle devrait vivre dans l’abondance alimentaire. La localité peut cultiver du riz, du manioc, des brèdes, des tomates quand les eaux de pluie le permettent. Et quand le fleuve Onilahy veut bien répandre ses affluents dans les rizières ou au contraire ne pas les inonder. Le Programme alimentaire mondial (PAM) a soutenu la réhabilitation de la digue de protection de 260 m ainsi que du canal secondaire de deux kilomètres traversant la commune rurale de Tameantsoa avec le ministère de l’Agriculture et de l’élevage. 166 ha de rizières se retrouvaient ensablées, ne permettant aucune activité agricole.

Avec la réhabilitation des infrastructures agricoles, 353 ha sont désormais prévues pour être fonctionnelles pour donner 3.5t de riz à l’hectare. Les riziculteurs espèrent pouvoir produire trois fois par an. Avec la réhabilitation, deux huit mille deux cents individus pourront améliorer leurs activités agricoles. Cent autres ménages pourront également avoir accès à 20 ha nouvellement aménagés.

Une cérémonie officielle de réception des travaux a eu lieu à Tameantsoa en présence du représentant local du PAM et du gouverneur de la région Atsimo Andrefana et du préfet de Toliara, président préfectoral de la gestion des risques et catastrophes pour Toliara.