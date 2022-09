Behompy – Toliara II : Des enfants souffrent de malnutrition aigüe

À seulement 15 km de Toliara, dans la commune de Behompy, district de Toliara II, des enfants sont en situation de malnutrition aigüe. Dans le fokontany de Behera, Iriako, un enfant de dix ans, ne fait pas son âge car son corps ressemble à celui d’un enfant de trois ans. « Sa mère ne peut pas assurer sa nourriture car Iriako a trois autres frères et sœur cadets. Elle n’a pas de travail fixe et ramasse et vend du bois de temps à autre pour des fabricants de charbon. Elle-même ne mange pas correctement » racontent des membres de l’association « Tohano ty Antimo » venus constater sur place.

Iriako ne connaît pas l’école. Il rêve que ses frères et sœur puissent manger convenablement. Il recherche d’abord de la nourriture suffisante avant de fréquenter l’école. Ainsi font ses frères et sœur. Des actions d’urgence ont été déployées par l’association d’œuvre de bienfaisance « Tohano ty Antimo ». De la farine de blé, des céréales, du sucre et du lait ont été offerts aux enfants malnutris de Behera. « Ce n’est qu’un début. Des aides alimentaires comme les spirulines, des nourritures fortifiantes et du lait, sont encore prévus être apportés à ces enfants. Pour plus d’efficacité et pour des changements de situation à long terme, nous lançons un appel de dons à des bienfaiteurs pour nous aider à subvenir aux be­soins de base de ces enfants » ajoute l’association « Tohano ty Antimo », une association basée à Toliara.