Secteur minier – La valorisation des ressources proposée

Et si Brice Randrianasolo avait raison? Son projet Faneva Lovainjafy (Fonds d’appui national pour une émergence verte et autonome durable), focalisé sur l’« adaptation des ressources humaines » à des objectifs stratégiques de développement du secteur minier, n’a malheureusement pas pu être mis en œuvre. Des faits antérieurs dans la vie du ministre éphémère des Mines, l’ont happé pour le contraindre à démissionner au bout de 72h après la nouvelle composition du gouvernement à la mi-août. Il a été pourtant été choisi pour avoir des « idées innovantes » référées dans son document sur le projet Faneva Lovainjafy.

Des idées qui pourraient pourtant être reprises pour faire décoller réellement le secteur bloqué par le non aboutissement de la réforme du Code minier depuis deux ans, l’arrêt des activités chez Kraoma, la suspension de la délivrance des permis miniers, les conflits sociaux et politiques autour de Base Toliara, l’imbroglio de la recapitalisation de QMM avec les audits non achevés, la gestion des ruées, l’exploitation floue du pétrole et tous les projets miniers et d’hydrocarbures restés en sourdine depuis des années. Des richesses et des valeurs sûres mal exploitées et mal portées politiquement. Brice Randrianasolo a tout de même été approché pour lui soutirer quelques détails constructifs de son projet pour le secteur.

Compte financier

« Je suis parti d’une vision scientifique et académique pour légitimer les recherches et les approches proposées dans ce projet. Ceci, en collaboration avec des chercheurs scientifiques dans le monde. Il consistait à réaliser d’abord un état des lieux des richesses minières par région. Le projet a été de déterminer jusqu’au mois de novembre 2021 les richesses existantes sur tous les carreaux miniers de 625 m2 du pays. Car lorsque nous connaissons nos richesses, nous sommes sûrs de pouvoir négocier nos intérêts», explique-t-il. La valorisation de ces carreaux de 625 m2 est déjà une forme de valorisation des «fokonolona », les communautés qui vivent tout près de ces carreaux.

Les opérateurs malgaches qui vont ou qui envisagent d’y travailler seront considérés sous la forme de coopératives ou une autre appellation pour pouvoir bénéficier des avantages de ces richesses. Le document détaille la valorisation réelle en compte physique et financier du potentiel minier et hydrocarbure des patrimoines connus. Il cite entre autres le pétrole du bassin de Morondava, les terres rares d’Ankazoambo, le graphi te de Tranoroa e t d’Antanifotsy, le fer de Soalala, le cuivre d’Antsalova, la chromite d’Ankazotaolana et de Zafindravoay, le charbon de Sakoa, la bauxite de Manante­nina.

Le docteur géologue et géomatique a avancé un chiffre de près de 1029 milliards de dollars de compte financier provisoire. Le chercheur parle enfin de fonds souverains en corrélation avec les Mines. Les bénéfices tirés du secteur peuvent être utilisés pour améliorer l’agriculture, l’élevage et le tourisme. « Le capital minier n’est pas obligatoirement à tout exploiter, il peut servir de garantie des fonds souverains » finit-il.