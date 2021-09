Métier – Deux millions de Malgaches dans l’artisanat

Beaucoup y trouveront à redire. Mais l’artisanat et les métiers qui en découlent font travailler pas moins de 2 millions de Malgaches. La précision venait Sophie Ratsiraka, la ministre de tutelle lors de l’inauguration du premier Salon de l’artisanat et des métiers de l’océan Indien au Jardin d’Antaninarenina. Aussi, elle a exhorté ceux qui vivent de cette filière à ne pas négliger la qualité des produits. « Le ministère fera de son mieux pour défendre le label « Vita malgasy » a-t-elle promis. Des artisans des Comores et de Mayotte exposent leurs savoir-faire à cet événement a aux côtés de leurs homologues malgaches.