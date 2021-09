Mahanoro – De fausses coupures saisies

L’officier de police Tsima Angelot et son équipe au commissariat de Mahanoro ont saisi plusieurs centaines de fausses coupures de vingt mille et cinq mile ariary, lundi, à Tanamborozano.

Ils ont déclenché une perquisition après qu’un informateur civil les a alertés des faits. Au total, quarante millions six cent vingt cinq mille ariary contrefaits ont été retirés de la circulation.

De plus en plus de commerçants se sont fait piéger par les faux billets. Sept auteurs, dont un garçon de 15 ans, ont été identifiés et capturés par la police. Ils ont été attrapés dans les mailles du filet, l’un après l’autre. L’arrestation a été opérée depuis 6h du matin jusqu’à 9h, d’après les informations recueillies. Ils ont dissimulé chez eux l’argent. Des pierres synthétiques y ont également été découvertes. Ils ont arnaqué des gens avec trois différentes gemmes, a-t-on expliqué.

Les pierres et les coupures contrefaites ont été confisquées pour servir de pièce à conviction. Les sept principaux suspects font maintenant l’objet d’une enquête judiciaire pour association de malfaiteurs et confection de faux billets. Ils seront traduits au parquet de Vatomandry dès que leur interrogatoire sera terminé, comme l’a annoncé la police.