Formation et enseignement technique – Des réformes engagées en matière de formation professionnelle

Le ministère de tutelle est en train d’avancer vers des réformes afin de réorganiser l’architecture des offres de formation professionnelle dans le pays.

Des formations désuètes, des filières qui ne sont plus en adéquation avec la réalité sur le marché du travail. C’est ce qui a été constaté en matière de formation professionnelle. Une réforme sera engagée auprès des centres de formations professionnelles et CFPF à partir de cette année et après identification des besoins à partir d’hier au LTP Alarobia. Le dispositif ETFP offre des qualifications inappropriées pour l’employabilité effective.

Outre les facteurs défavorables liés au manque de matériels pédagogiques et didactiques, mais aussi le manque des qualifications des Formateurs et autres pratiques en Entreprise ; le système actuel est caractérisé par des curricula nationaux de formation affaiblis par rapport aux disciplines académiques longues et généralisées.

« Nous constatons actuellement que de nombreux centres de formations dans les régions ne correspondent plus aux besoins réels en matière de formation. C’est le cas dans la région Sava, des entreprises locales cherchent des jeunes travailleurs, cependant les formations dispensées et les filières dans les centres de formations ne sont plus à jour par rapport à ce besoin », indique Vavitsara Hantanirina Gabriella, ministre de l’Enseignement Technique et Formation professionnelle.

État des lieux

Pour pallier toutes ces difficultés, une des grandes réformes consiste à réorganiser l’architecture des offres de formation professionnelle en approche «métiers et/ou famille de métiers ». La démarche de consultation des acteurs de formation et des professionnels des métiers a été optée pour identifier les métiers et familles de métiers à implanter dans les Centres de Formation Professionnelle. La première action consiste donc à consulter les Chefs d’établissements de formation, publics et privés confondus durant l’atelier.

En effet, confrontés habituellement avec les problèmes d’insertion professionnelle des primo-demandeurs d’emploi et leurs causes, ils auront assurément des éléments de réponses sur les « pertinences ou non » des offres de formation dans leurs établissements. L’appropriation du principe de la nouvelle structure et déterminer les métiers potentiels répondant aux besoins de chaque localité et des entreprises, dont les formations sont à développer dans leurs établissements en formation professionnelle initiale.

Le résultat attendu serait une organisation d’une rentrée de formation professionnelle initiale réussie et probante au niveau des CFP. « Des réhabilitations seront opérées auprès des centres de formation professionnelle. Des centres de formations seront également construits. Le but c’est de pouvoir regarder l’adéquation formation et insertion professionnelle. Mis à part cet atelier, nous allons organiser une descente afin d’identifier les réalités sur terrain. Nous pouvons constater ainsi les besoins réels », conclut la ministre.