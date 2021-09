Festival Sorogno – La part belle au spectacle

Dans la région DIANA, chaque district à vocation touristique ou non cherche à marquer son identité et sa présence par le biais d’un grand évènement fanion qui pourrait être perpétué et associé à l’image de la destination.

AINSI ,après les festivals Godhié de la ville d’Antsira­nana, Tsakaraka de Vohemar, Sômarôho de Nosy Be et le plus récent Ankarabe d’Ambilobe, faisant partie des événements culturels présents dans la région Diana, le festival Sôrogno cacao d’Ambanja en est aussi à sa 22e édition. Il aura bel et bien lieu le 9 au 12 septembre prochain.

Un festival portant sur des manifestations culturelles , économiques et sportives ; qui marque au fil des années l’identité de la région.

Cette année , le festival Sôrogno revient à sa saison habituelle après le report du 21e édition en novembre 2020 du à la restriction sanitaire. Peu importe ce qui s’est passé, le festival sôrogno n’a jamais été interrompu depuis sa naissance. Sqôrogno a pour objectif de promouvoir les atouts économiques et culturels de la région de Sambirano, mais à partir de la 12 ème édition, il est couplé avec le festival cacao.

Cependant, pour cette version 2021, l’apparence a légèrement changé car il n’y aura pas de foire économique habituelle en raison de difficultés rencontrées par les opérateurs exposants causées par la pandémie de covid-19.

Le programme du festival prévoit également des activités artistiques et culturelles, modernes et traditionnelles.

Echanges culturels

Outre le carnaval habituel marquant le début du festival, suivi de la cérémonie officielle qui se tiendra au stade municipal d’Ambanja, le bal d’ouverture animé par Din Rotsaka aura lieu au restaurant La Piscine.

Coté spectacle, les artistes qui ont marqué la célébrité dudit festival seront encore présents. Leurs prestations seront à la hauteur des attentes du public sambiranois qui hâte de voir ses « idoles ». Pour la première soirée, Jhal To, Big Mj, Jôby Lelah animeront la scène du stade municipal. Le lendemain, l’infatigable Viavy Chila, Kakabe Djino précèderont le fameux Dadi Love qui enflamme l’endroit à chaque édition.

De son côté, Sisca, la princesse du « salegy awoe », qui a actuellement, connu un succès considérable sur ce rythme devenu populaire dans le Nord , clôturera cette 22e édition du festival sôrogno cacao.

Aussi, au pinacle des activités prévues, figureront des rencontres sportives, Gala morengy et des ani­mations artistiques des groupes traditionnels et modernes. Outre son aspect purement festif, cet événement est également une occasion de valoriser l’économie locale.

« Certes, ce sera un moment privilégié et festif pour des milliers de personnes dans le district d’Ambanja, voire dans la région Diana toute entière , mais nos objectifs sont surtout axés sur les échanges culturels ou économiques, raison d’être du Sôrogno » a expliqué Malaza Ramanamahafahay, cordonnateur de l’ONG Sôrogno ou Sambirano Orga­nisation Opérationnelles pour le Développement et Garanti du Nord, précurseur de l’événement.