Herimanana Razafimahefa, président du Sénat, et Christine Razanamahasoa, présidente de l’Assemblée nationale, sont à Genève. Tous deux participent à la cinquième conférence mondiale des présidents de Parlement. En marge de cet événement, les présidents des deux Chambres parlementaires ont rencontré Abdulla Shahid, qui préside la 76e session de l’Assemblée générale des Nations Unies. Deux points ont, notamment, été soulevées durant leurs échanges, le changement climatique et ses conséquences, ainsi que la prolifération du terrorisme et les coups d’État qui affectent, particulièrement, l’Afrique.