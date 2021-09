Affaire Dinabe Toliara II – Le fokontany Sakabera Sikily paie

Malgré les revendications et les appels à l’aide lancés aux autorités régionales et nationales, le fokontany de Sakabera Sikily paie le prix fort. Suite à l’attaque d’un car-brousse au croisement d’Andrevo bas et Manombo sud le 26 juillet dernier, des pisteurs du fokontany de Sakabera Sikily, commune rurale d’Ankilima­linike, district de Toliara II, ont dénoncé trois personnes comme ayant commis l’acte de banditisme.

Mais ces individus n’ont jamais été appréhendés ni enquêtés par les forces de l’ordre ni par le pacte communautaire Dinabe. Près de 18 millions d’ariary ont été dérobés, outre des marchandises. Le Dinabe a tranché que c’est tout le fokontany de Sakabera Sikily qui devait tout payer, et non les trois individus.

Le district de Toliara II a ainsi autorisé la réquisition et vendredi dernier, le bétail, le cheptel ovin et les petits ruminants de tout le fokontany, ont été raflés par les membres du Dinabe, car les habitants n’ont pas pu réunir la somme de 18 millions d’ariary et les quinze zébus annoncés par le Dinabe. Les avoirs d’un magistrat habitant le fokontany, par contre, n’ont pas été réquisitionnés. « Le plus malheureux pour nous est de voir que les membres du Dinabe sont partis avec nos animaux et qu’ils ont osé abattre quelques -uns à quelques kilomètres d’ici pour les manger » raconte un habitant du fokontany