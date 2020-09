Transport aérien – Reprise du vol domestique à Amborovy

Le premier vol intérieur de la compagnie aérienne Tsaradia, a décollé vendredi, à l’aéroport d’Amborovy, après l’assouplissement des mesures sanitaires et la mise en place des protocoles et dispositifs sanitaires face au coronavirus.

Les responsables du Centre régional de commandement de lutte contre la covid-19 de Boeny, dirigés par le préfet de Maha­janga, Lahinaina Fitiavana Ravelomahay et le directeur régional des Transports, Angelo Ramamonjisoa Heriniaina ont contrôlé l’installation des dispositifs sanitaires, en particulier la distanciation sociale.

L’aéroport international Philibert Tsiranana a été fermé au public depuis cinq mois à cause de l’épidémie de covid-19. Cependant, des vols spéciaux ont pu y atterrir pour débarquer des matériels médicaux tels que les tests PCR et autres médicaments. De temps en temps, des avions de sociétés privées ont également continué de voler.

Pour ce début de la reprise du transport aérien, un vol hebdomadaire est prévu chaque. L’avion qui relie Antananarivo et Nosy Be, a fait une escale à Mahajanga, vendredi. Le prochain vol aura lieu le vendredi 11 septembre. « Les passagers prendront en charge les frais des tests PCR et doivent l’effectuer trois jours avant leur départ », explique le directeur de l’Adema. Enfin, le contrôle de la température à l’entrée du hall de l’aéroport et le port de masque bucco-nasal sont aussi obligatoires.