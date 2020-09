Traitement – Les médicaments en rupture dans les CSB

Des patients qui viennent en consultation chez les médecins des centres de santé de base (CSB), désignés pour traiter des cas symptomatiques de la covid-19, doivent se procurer eux mêmes les médicaments prescrits ou aller dans d’autres établissements pour les avoir gratuitement. Le stock de certains CSB d’Antananarivo est épuisé, selon plusieurs sources.

« Il ne nous reste que du paracétamol. Depuis plusieurs jours, notre stock n’a pas été réapprovisionné. Nous référons nos patients à Tsaralalàna, où ces médicaments sont encore disponibles », affirme le médecin chef d’un CSB, hier. L’un de ses homologues indique de son côté : « Nous n’avons plus que du paracétamol, de la nivaquine, de la vitamine et de l’azithromycine ». D’après cette source, même les responsables de la gestion des stocks de médicaments, dépêchés par la Présidence dans les CSB, ne sont plus venus depuis un certain temps, pour assurer cette tâche.

Gratuité maintenue

La plupart des CSB de la capitale font face à cette rupture de stock des médicaments de traitement gratuit des patients, qui présentent les symptômes de la covid-19. Alors qu’ils continuent à recevoir des cas suspects et des cas confirmés. « Certes, le nombre des patients a fortement diminué depuis la mi-août. Mais il y a encore des cas qui viennent pour un traitement. Nous recevons, en moyenne, une dizaine de patients par jour. Leur traitement est un peu compliqué avec l’épuisement de notre stock de médicament », lance un médecin.

Le directeur général de la Fourniture des soins au sein du ministère de la Santé publique, le Pr Zely Arivelo Randriamanantany, affirme que le réapprovisionnement des CSB continue. « C’est la procédure qui retarde le ravitaillement », explique-t-il. Le directeur de cabinet du ministère de la Santé publique, le Dr Lamina Arthur Rakoto­janabelo souligne, pour sa part, que tant que l’épidémie sévit toujours, la prise en charge des patients atteints par la covid-19 et des cas suspects se poursuit dans les CSB.