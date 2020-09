Rentrée scolaire – Des cours de remise à niveau au programme

Si la rentrée scolaire est effective dans les écoles privées, les écoles publiques ne débuteront les cours que le 26 octobre. Pour les enseignants, la nouvelle année scolaire sera chargée sur le plan pédagogique, des cours de remise à niveau étant nécessaires pour les élèves admis. « Il est difficile de capter l’attention des élèves qui ont vécu des mois de suspension des activités scolaires et de vacances. Des cours de remise à niveau seront nécessaires. D’autant plus que le programme des classes intermédiaires est resté sur les deux derniers trimestres », avoue Tobia Rakotomanana, enseignant dans une école primaire publique de la capitale. Pour cet instituteur, le renforcement pédagogique est nécessaire, notamment pour les classes intermédiaires. « Pour ma part, les devoirs seront multipliés à titre de rappel des premiers cours. Pour cela, les élèves devront s e référer aux anciennes leçons », enchaîne-t-il.

Dans les écoles confessionnelles, la rentrée scolaire s’est déroulée au début du mois. Sur la question des cours de remise à niveau, chaque établissement déterminera les conditions d’appui pédagogique pour chaque élève. « Les parents d’élèves, les enseignants et les responsables au sein de chaque établissement décident ensemble de la nécessité d’appui pour chaque élève, selon son niveau », explique le Père Jules Ranaivoson, directeur national des écoles catholiques. « Il appartient aux enseignants de voir quelle méthode serait la plus efficace pour chaque élève. Ils pourront ajouter des heures supplémentaires de cours pour la remise à niveau. C’est le cas du mercredi après-midi », enchaîne le Père Jules.

Les parents d’élèves quant à eux, commencent à acheter les fournitures scolaires pour la prochaine rentrée. Une période difficile qui s’est compliquée encore plus avec la crise sanitaire. « On réduit au plus bas le budget affecté aux fournitures scolaires. De plus, on n’a pas réussi à économiser assez cette année », indique un parent d’élève.

La plupart des parents ont opté pour un crédit bancaire comme le prêt « scolarité » pour pouvoir acheter les fournitures scolaires et payer les frais de réinscription de leurs enfants. « J’ai dû demander un délai de paiement pour la réinscription de mon enfant. Cela a été accordé. J’ai contracté un prêt pour m’acquitter des frais de scolarité que j’ai payés par tranche », livre un mère de famille.