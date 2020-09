Eau, hygiène, assainissement – La Norvège alloue une enveloppe d’un million de dollars

Près de cent-mille individus issus de vingt-mille ménages pourront renforcer leur résilience à travers un accès amélioré aux services d’eau potable, assainissement et hygiène. Cent-mille individus issus de vingt mille ménages (80% à Antananarivo et 20% à Toamasina) bénéficieront de « voucher » (bons ou tickets) pour accéder à l’eau potable. Ceci représente 11% de la population qui n’a pas accès aux services d’eau dans les deux villes.

Dans les zones dépourvues de borne fontaine publique, l’approvisionnement continu en eau sera assuré par deux camions citernes mis à la disposition de la JIRAMA et vingt réservoirs d’eau de 5m3 . Environ dix mille personnes bénéficieront cette action. En outre, des réhabilitations d’infrastructure d’eau seront réalisées à Antananarivo pour faciliter l’accès continu en eau de cinq-mille nouvelles personnes.

Cent-mille personnes sont ciblées par un projet d’urgence et développement à mettre en œuvre par le Gouvernement malagasy et l’UNICEF dans le domaine de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement, une contribution qui s’inscrit dans le cadre de la réponse du gouvernement à la Covid-19. Pour soutenir ce plan, le gouvernement de la Norvège vient d’allouer une enveloppe de dix millions de couronnes norvégiennes (1,1 million de dollars). Avec une contribution de l’UNICEF et de l’Agence Danoise pour le développement international (DANIDA).