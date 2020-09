Dédouanement – Une chaîne de contrôle plus stricte

La Douane procède à une remodélisation de son système de contrôle. Pas plus tard que les deux semaines dernières, des fausses déclarations sur des pompes à eau, des groupes électrogènes et sur plusieurs centaines de TV écran plats déclarés écrans CRT ou anciens modèles, ont été interceptées à Antananarivo et à Toamasina.

Reconnaissant la lourdeur et le manque de vigilance,au niveau de certains maillons de la chaîne de contrôle pour les traitements de dossiers, la direction générale des Douanes annonce de nouvelles stratégies pour plus d’efficacité et d’efficience. « Si auparavant les liquidateurs avaient une plus grande latitude dans le traitement des dossiers, ils sont aujourd’hui secondés par le service du Suivi des opérations commerciales (SSOC) qui suit de près les dossiers et ou marchandises en souffrance, faisant objets d’un retard de délai de traitement » détaille un communiqué de la Douane.

Le Dialogue Public-Privé entamé dans le cadre de la préparation de la LFI 2021, a également avancé des propositions d’amélioration au niveau de la Douane et de la direction générale des Impôts. Ainsi, une nouvelle unité de contrôle a été créée. Une unité qui a pour mission « la révision immédiate et le contrôle différé ». Elle vérifie les déclarations dès leur dépôt, en collaboration avec les services impliqués dans la chaîne pour rattraper les éventuels risques de fraudes qui auraient pu échapper à la vigilance des agents au niveau du traitement des valeurs, des procédures ou des éventuelles anomalies.

Commissionnaire

La mise en place de cette nouvelle unité de contrôle est un moyen de détection des non-respects de la loi aussi bien à l’interne qu’à l’externe. En plus du renforcement du contrôle, la direction générale des Douanes a décidé d’apporter quelques modifications en matière de réglementation et de législation. Cela concerne la révision de certains textes jugés obsolètes et non adéquats au contexte actuel pour une facilitation fiscale pour les industries locales.

Un assainissement du métier de « Commissionnaires agréés en Douane » malagasy (CAD) est indiqué en cours. Ce processus d’assainissement a débuté par la suspension des délivrances d’agrément depuis juin et ce jusqu’à décembre 2020, période durant laquelle la Douane déterminera une nouvelle politique pour une mise en conformité des CAD. Toujours dans le cadre des stratégies d’amélioration, la digitalisation des ventes aux enchères, se feront en ligne à incessamment. La Douane a récemment développé d’autres projets tels que la création d’une brigade canine, bientôt fonctionnelle.