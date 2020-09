Alasora – Un malfaiteur terrorise avec une arme factice

Ayant longtemps semé la terreur parmi les habitants d’Alasora, un braqueur a finalement été attrapé par les forces de la police locale, le jeudi 3 septembre. Il a été traduit devant le parquet, hier.

La police a été saisie par la série d’alertes lancées par le fokonolona concernant ce brigand et ses méfaits. Un pistolet factice, une arme blanche et divers outils, telles qu’une pince coupante et une barre à pince, servant à cambrioler, ont été pris en possession du quidam lors de son arrestation. Ce matériel constituera les pièces à conviction à présenter devant le ministère public.

Si l’on s’en tient aux informations ébruitées à l’issue de l’interrogatoire du mis en cause, il était l’auteur d’une vague de vols avec port d’arme signalés ces derniers temps dans cette circonscription. Il était connu du service de police et faisait l’objet d’autres charges pour lesquelles il devait également être enquêté.

« Cet homme est un multirécidiviste. Il est récemment sorti de prison et voilà qu’il recommence déjà », raconte la police du commissariat de la sécurité publique d’Alasora. Le coup de filet semble avoir apporté du soulagement à la population.