Vetson’Ambaniandro

Ity diam-penin’i Jean-Joseph Rabearivelo ity dia Isika tokoa. Eritreritra sisa ilay «riaka valam-paria», ka na mbola tsy niala Imerina aza dia mahazo an-tsaina ny BOTRY, mitanisa an-tsary ny tora-pasika, misedra an-tsoratra ny onja sy vinanin-drano :

Misy eritreritra atopatonalina

Vakivakim-botry tsy tafavoaky ny onja ;

Vakivakim-botry tsy tody tora-pasika,

Mivalombalom-poana eo am-binanin-drano,

Jerena ny eo aloha, tany midadasika ;

Ny eo aoriana kosa, rano be manganohano.

O ry eritreritro mifatotra, miolana,

Vakivakim-botry mandeha fa tsy tafita !

Inona ? Eritreritra atopatopan’alina,

Vinakimbakim-botry mitady handresy onja

Izao no bitsibitsiny, manaitra ny fanahy :

«Izahay no vakim-botry, ho tody sa ho very ?»

Raha ny eto Imerina, tanisain’ireo lahatsoratra ombieny ombieny mantsy, dia vitan’ny «sasasasa ny rano an-driana» (Ny Avana, «Asakasakareo»), sy ireo farihy roa midadasika tsaroan’ny hainteny ka lasa tadidim-pirenena, dia Itasy sy Alaotra tanisain’i Dox etoana :

Voromanga maratran-toraka ka matahotra sy manahy

ny tsy ho tody any ITASY fa zavona tora-tany !

Arosy diso sakaiza aho ka very an-tsasa-dalana !

anefa ny ALAOTRAnay mbola lavitra ka tsy tazana

(Dox, «Vazon’ny manina»)

Mahagaga tokoa mantsy fa toa vao tody an-tanety ireo Ntaolo dia niamboho nanome lamosina mandrakizay ny ranomasina vao avy nitàna. Tsy misy vetso mahatsiahy ilay lakam-piara ngezabe voasokitra amin’ny vaton’i Borobudur (Indonezia), na ny karazan-dry «Ammana Gapa» sy «Sarimanok», tafavoaka ny onja ka tody tora-pasika, fa dia «tapatapa-karefo momba zahatra, tapatapa-jozoro momba lakana (Hainteny merina) : zahatra sy lakana ve moa ho tafika an-dranomasina…

Ankoatra an’Itasy sy Alaotra, tsy afaka am-penin’ny mpanoratra ihany koa Ankaratra sy Andringitra. Mitsetsetra embona sy hanina eo dia ranomaso no fetra : «ranomason’Andringitra, fendrofendron’Ankaratra» (hoy ny lovan-tsofina notaterin-dRainitovo) ; «migogo ny any, mijojy ny aty» (hoy Tselatra, mamorona «Ohabolan’ny tanora»). Tsy riaka, tsy farihy fa ranomaso mangeniheny no an’ilay Ambaniandro valovotaka :

Injay don-tokana mampihotaka

Mamohafoha ny fahoriana

Manembona hody Ravalovotaka

Misento an’Imerina nihaviana

Eny, ry vetso tsy mety mianina !

Miainga hariva eto an-indran-tany ;

Andeha mialohava rehefa manina ;

Veloma tokoa any Imerina any !

(S.Bem, «Don-tokana»)

Atsidika ihany aloha fa, tato ho ato, rehefa henon’ny taolana feno dimampolo taona ny ririnina mamirifiry, lasa fanao ny mandositra ny jona-jolay mangintsy eto Imerina.

Tsy mba zoto na koa safidy kosa ity resahin’i Jean Narivony ity. Nahantra tokoa ireo olona naondrana andafin-dranomasina ho takalom-basy, eny hatramin’ny voalohandohan’ny taonjato faha-19. Fitopolo taona taty aoriana, ny Praiministra Rainilaiarivony (1895) narahin’ny Mpanjaka Ranavalona III (1897) no nalefan’ny Vazaha ho sesitany ka tsy nimpody raha tsy efa lasan-ko razana. Ampamoiza-maso, Ampamoizana an’Ankova :

Tsy mba afaka ao an-tsaiko ilay havoana

‘lay fihoarana, ‘lay tany fisentoana

Eo no fara-fitsinjovana an’Iarivo

eo ny dobon-dranomaso dia marivo

Eo ny sento dia mihoatra ka tsy tana

Raha mitazana ny tany nialana

Eny am-paravodilanitra eny, indro

toa havoana rakotr’ala mikirindro

Vetivety dia atao ny fara-jery

‘zay no fara-topi-maso, hany hery

Kanjo safotra izy mantsy ka mijoy

fa «hilaozana tokoa ilay tsy foy» !

(Jean Narivony, «Ampamoizamaso»)

Ny 17 aogositra 1916, raha mbola sesi-tany tany Kômôro, noho ny «Raharaha Vy Vato Sakelika», Ny Avana Ramanantoanina no nanafatra hoe inty mba ento. Sambo kosa, fa tsy zahatra, tsy lakana ; tsy am-binanin-drano mantsy fa «onja tsy lany lalina» :

Mba sambatra ho’aho, iry sambo iry

fa lalan’ny mody mankany aminay !

Veloma, ry Sambo, am’ilay niaviako,

d’ilay Nosin-tany tsy tazako maso !

Handeha, ry Sambo, veloma masina,

tongava any soa, tongava any tsara !

(Ny Avana, «Izay sambo izay»)