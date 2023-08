RALLYE TMF – Mathieu menacé par Faniry et Mika

Trente-neuf équipages prendront le départ du Rallye TMF, ce vendredi. Quatre du Top 5 leaders sont engagés à ce prochain rendez-vous qui promet un combat acharné.

Les leaders au classement provisoire du championnat sont quasi engagés. Trente-neuf équipages sont inscrits au Rallye TMF, comptant pour la troisième manche du cham-pionnat de Madagascar des rallyes. Les courses s’étaleront les 11, 12 et 13 août. Le leader provisoire du championnat, le duo Mathieu Andrianjafy-Andry Tahina Rakotomalala sur Subaru, crédité de 124,50 points, prendra le départ ce vendredi, tandis que son dauphin, Tahina Razafinjoelina (103 points), encore occupé dans un autre domaine, ne figure pas dans la liste. Mathieu a terminé deuxième, lors de la première manche, et troisième, durant la deuxième. L’un des prétendants au titre, Faniry Rasoamaromaka sur Peugeot 208 T16, qui occupe la troisième place au classement avec 98 points, sera aussi de la partie. Encore absent lors de la première manche, Faniry a assuré et remporté la victoire lors de la deuxième manche, le 44e Grand Rallye de Madagascar, au mois de juillet. On retrou­ve aussi, dans le top 5 engagé au prochain rallye, Daniel Rabetafika dit Dani sur Subaru, classé provisoirement quatrième avec 90 points, et Mika Rasoamaro­maka, au volant d’une Peugeot 206 à la cinquième place, crédité de 88 points.

Changement de voiture

Le vainqueur de la manche inaugurale, Fréderic Rabekoto sera lui aussi de la partie, mais cette fois, il sera co-piloté par Giani Rabekoto. Il conduira une Citroën C2 au lieu de l’habituelle Subaru. Fred occupe la septième place (63,50 points) après les deux premières manches, derrière Freddy Rakotomanga (77 points). Quatorze épreuves spéciales longues de 138,43 km seront au menu des concurrents au Rallye TMF. La distance totale à parcourir avec les liaisons sera longue de 337,41km. Trois épreuves spéciales ouvriront la course, ce vendredi. L’ES1 Ankeniheny-Amparihy (14,33 km) sera l’inverse de l’ES2. La première journée sera bouclée par la spéciale spectateurs au circuit TMF, en bout de piste à Ivato. Sept spéciales seront au programme du samedi 12 août, dont trois seront deux fois empruntées. La spéciale spectateurs, au circuit TMF, bouclera encore une fois la journée. Et quatre spéciales ainsi que celle sur le circuit fermé du TMF seront programmées dans la troisième et dernière journée du rallye.