PRÉCAMPAGNE ÉLÉCTORALE – Hery Rajaonarimampianina dans la SAVA

L’ancien président Hery Rajaonarimampianina arrive au nord de l’île après avoir sillonné le sud-est de Madagascar. Cela s’inscrit dans sa tournée régionale. Après avoir été dans le sud-est de la Grande île, l’ancien président Hery Rajaonarimampianina arrive dans la région Sava pour poursuivre sa tournée régionale en cette période de précampagne électorale. Il a débarqué à Sambava, hier, et s’est entretenu avec la population locale au cercle chinois. Il déplore, entre autres, les problèmes concernant le secteur de la vanille dont le prix connaît une dégénérescence. Malgré qu’il n’a pas encore déclaré officiellement sa candidature à la magistrature suprême, il appelle au peuple de Sambava de prendre ses responsabilités au moment des urnes, puisque pour lui, les difficultés socio-économiques subies par le peuple actuellement ne peut être résolues que par la prise de responsabilité des citoyens.

Expérimenté

« Je suis là pour aider la population de la région Sava, surtout de Sambava, la capitale de la vanille. J’ai les solutions adéquates pour résoudre les problèmes de ce secteur d’activité « , s’exclame t-il. Il se dit aussi être confiant et ne pas avoir peur pour les prochaines échéances électorales et qu’il a toujours eu un amour inconditionnel pour la région Sava. « Pour l’élection, nous n’avons pas peur de la concurrence, et j’ai entièrement confiance en l’amour réciproque du peuple de la Sava », poursuit-il. Étant à la tête du pays pendant 5 ans, le patron du parti « Hery vaovao ho an’i Madagasikara » (HVM) pense avoir l’expérience nécessaire pour redresser le pays. Une clé en forme de vanille lui a été remise par la population locale et l’ancien locataire d’Iavoloha n’a pas oublié de se féliciter des relations étroites qu’il entretient avec la région SAVA, en disant qu’il est fier de l’excellence de sa relation avec le peuple du Nord de Madagascar. La tournée du président du parti HVM dans la région SAVA se poursuivra à Antalaha pour demain, et il passera ensuite à Ampanefena, Vohémar et Andapa. Cette tournée dans le nord se terminera le 11 août. Pour rappel, le projet de société proposé par Rajaonarimampianina et le parti HVM est le « fisandratana », qui se fixe pour objectif l’émergence de Madagascar à l’horizon 2030.