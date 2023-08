PORT DE KATSEPY – Le coût des travaux évalué à plus d’un milliard ariary

La nouvelle infrastructure portuaire de Katsepy, inaugurée officiellement par les ministres des Transports Ramonjavelo Valery, et de la pêche, Mahantante Tsimanaoraty Paubert, vendredi, permet une ouverture avec les autres régions, dont Melaky vers Boeny. Les avantages de ce pont d’embarquement sont importants, notamment la création d’emplois vu les opportunités économiques et touristiques. Les travaux de construction ont duré neuf mois et le coût est évalué à un milliard quatre cent dix-sept mille ariary. « Les échanges et coopérations régionales vont se multiplier. Porte d’entrée vers le district de Soalala et Mitsinjo, le nouveau port de la commune rurale de Katsepy facilite la mobilité des personnes et le transport des marchandises avec les bacs. Il permet de créer des emplois aux habitants, mais surtout de faire disparaître l’isolement de Mitsinjo et Soalala jusqu’à Besalampy. Vous devez l’entretenir ensemble car elle vous appartient, pour le bien de la future génération», a précisé le ministre des Transports. Le désenclavement avec les autres districts est résolu. Ce port aide la commune de Katsepy à attirer plus de touristes. C’est l’objectif principal de ce type d’infrastructure.

Enclos pour bétail

La modernisation de Katsepy est la particularité de cette nouvelle infrastructure, selon le onzième engagement et la politique générale de l’État. L’infrastructure comporte une nouvelle rampe, des dalles d’accès de 20m en béton armé et d’une capacité de 120 tonnes. Le terre-plein ou genre de parking pour voitures de 1200m2 est construit en pavé autobloquant. Un abri pour les passagers et kiosque sont également mis en place ainsi que des toilettes et douches pour hommes et femmes. Et elle est également dotée d’une adduction d’eau par forage. Un enclos pour bétail d’une superficie de 470m2 est également inclus dans le port. Pour des raisons de sécurité, les lieux sont clôturés et éclairés par des kits solaires. Une aire de stationnement de 120 piquets est aussi réservée pour les vedettes. « Le district de Soalala figure parmi ceux qui ont bénéficié de nombreuses infrastructures à Madagascar. Il n’est plus parmi les grands oubliés », reconnait le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga.