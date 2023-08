OPÉRATION « COUP DE POING » – Trois camions supplémentaires mobilisés

L’opération « Coup de poing » a démarré ce week-end. Plusieurs bacs débordent encore dans la ville d’Antananarivo.

Minimum. Trois camions et un engin ont été ajoutés au parc de la Société municipale d’assainissement (SMA) pour réaliser l’opération « Coup de poing » qui a démarré ce week-end. C’est un peu limite, par rapport à ce qui avait été annoncé durant la préparation de cette opération. « Deux à trois engins et une bonne dizaine de camions vont être ajoutés au parc de la SMA », nous avait indiqué son directeur général, Nome Randriamanantena, le lendemain de l’approbation de cette opération au conseil des ministres qui s’est tenu le 2 août. Lors des précédentes opérations, il y avait jusqu’à cinq à six camions supplémentaires mobilisés et un engin par axe. Des montagnes d’ordures dans quelques bacs des sixième, du troisième, du cinquième, du premier et du quatrième arrondissements ont été enlevées ce week-end et hier, grâce à ces véhicules. Selon le rapport de la SMA, ces opérations mécanisées ont permis de ramasser les ordures des bacs à Ambatolampy Antehiroka, au marché d’Ambohimanarina, à Ambohimanarina Anosisoa, à Ampatsakana, à Ampefi-loha, à Andavamamba, à Andravoahangy, à Ambodivona, à Amboditsiry et à Anosibe.

Mobilisation

« Les camions de l’opération « Coup de poing » ont réalisé dix voyages chacun, totalisant ainsi trente voyages. Pour les mécanisés, on a ramassé 472,39 tonnes de déchets », détaille-t-elle dans son compte-rendu. En parallèle, le ramassage normal se poursuit. « Le secteur d’enlèvement normal a mobilisé vingt-et-un camions qui ont effectué quatre à cinq voyages chacun, soit un minimum de quatre-vingt -quatre voyages », précise la source. En circulant dans la capitale, toutefois, on peut encore voir des bacs qui débordent dans plusieurs quartiers. C’est le cas à Andraisoro, à Ambohipo, à Ankadifotsy, à Paraky, à Ambodin’Isotry, entre autres. L’opération se poursuit pendant dix jours, à compter du vendredi soir. A la fin de cette opération, la capitale devrait être propre pour accueillir les Jeux des îles.