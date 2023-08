NOSY  BE – Andry Rajoelina, invité surprise du festival Sômarôho

Mais ce qui a rendu cette Xe édition du festival Sômarôho très exceptionnelle, c’est la venue du président Andry Rajoelina et de ses enfants au stade d’Ambodivoanio, lors de la soirée de vendredi. À 23 heures tapantes, le Président y est entré, accompagné des autorités civiles et militaires de la région de Diana, conduites par le gouverneur Taciano Rakotomanga. Quelques élus ont également été aperçus, dont la vice-présidente de l’Assemblée nationale, Jocelyne Rahelihanta. C’est la première fois dans l’histoire du festival Sômarôho depuis son existence, car c’est une situation qui n’existait plus depuis 10 ans, selon Wawa, son fondateur. Son arrivée a été une surprise pour le public d’Ambodivoanio, même si beaucoup ont pensé qu’il s’agissait d’une réponse à la demande de Wawa réclamant la libération de Ninie Donia, la reine du salegy, lors de la cérémonie d’ouverture du festival. Le Comité organisateur du festival lui a réservé un accueil un peu exceptionnel, bruyant et spectaculaire. À l’entrée du stade, rempli de plus de vingt mille spectateurs, la délégation a été accueillie par les jeunes qui ont exécuté la haie d’honneur et porté des lanternes allumées à travers le stade, sous la surveillance des forces de l’ordre. Celles-ci se sont alignées au bord d’un itinéraire réservé au Président et sa délégation. Il est immédiatement monté sur scène en agitant la main pour saluer la foule avant de prendre la place réservée à la délégation à la place VIP. Il a été reçu par le public avec de grands cris et des applaudissements. Bien que Dj Mourchid, animateur du festival de Sômarôho, l’ait supplié de parler, le président a choisi de garder le silence. Wawa s’est également tu. Puis, il a tout de suite pris la place qui lui était réservée pour apprécier la fête comme tout le monde. Et après la prestation de Tence Mena avec ses soldats, il a quitté le stade, heureux d’avoir vu une partie de la réalité du Sômarôho. En tout cas, Wawa a déclaré devant le public, dimanche, pendant la clôture qu’il y a eu une longue conversation entre les deux hommes et on verra la suite. Il a martelé qu’il ne s’agit pas de politique, mais de culture. « Le Président est venu pour répondre à notre invitation comme tout le monde. Et nous avons apprécié son geste », reconnait-il. Notons que cette Xe édition du festival s’est aussi distinguée par la distribution au public de billets de banque de 20 000 ariary ,d’une valeur totale d’un million d’ariary, par l’artiste Big Mj. C’étaitlors de la troisième soirée. Ce geste « généreux » de l’artiste s’est malheureusement terminé par la blessure de quelques spectateurs qui se sont battus pour ramasser les billets.