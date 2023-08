MAHAJANGA – Grand rassemblement des jeunes chrétiens FJKM

Les grands rassemblements régionaux ou « fihaonambem-paritra » au sein de l’Église FJKM se poursuivent. Cette année, ils sont répartis sur une dizaine de sites. Celui de la branche des jeunes chrétiens ou « Sampana tanora kristiana » (STK) s’est déroulé au temple FJKM Ziona vaovao de Mahajanga, du 2 au 4 août. Six mille participants, issus de cinq synodes régionaux, étaient attendus, mais, finalement, seule la moitié est venue à cette réunion chrétienne. Le thème de cette année a été axé sur « tanoran’ny fiangonana, anio miatrika ady, tsara antoka ny ho avy » (jeunes de l’Église d’aujourd’hui face à une bataille, l’avenir est certain). Ainsi, les trois journées ont été consacrées à un renforcement de foi dirigé par le président du STK et à des échanges culturels entre les participants. À l’issue du grand rassemblement, il a été décidé que le grand rendez-vous national entre les jeunes STK se tiendra à Antsirabe, en 2024. Le renouvellement des membres des bureaux sera le point d’orgue de cette date. Le prochain grand rassemblement des diacres ou « Fihaonamben’ny ny Diakonina sy loholona » (FDL) par région, se tiendra du 15 au 18 aout, dans treize sites de la FJKM à Madagascar. Celui de Mahajanga accueillera plus de six mille participants venant des synodes régionaux d’Antananarivo-Ouest et Centre ainsi que ceux de la partie Nord-Ouest de l’ile. Quant à la grande rencontre de l’Association des musiciens, chorales et clavistes, ainsi que des spécialistes, techniciens de sonorisation ou « Fikambanan’ ny mpitendry zavamaneno » (FIMPIZ Fjkm) prendra le relais du 23 au 26 août à Mahajanga. La cité des Fleurs reste encore le lieu de grand rendez-vous des estivants et des pèlerins, une fois de plus, cette année. Cela augure une bonne chose pour le tourisme local. Mais les séries de délestage et de pénurie d’eau ternissent l’image de la ville et nuisent au séjour.