LITTÉRATURE – Épique priorise la sécurité des œuvres malgaches

Épique, un réseau social dédié à la littérature malgache, est en cours de création. Grâce à cette plateforme, les écrivains auront l’opportunité de publier leurs œuvres et bénéficieront d’un système de rémunération pour les droits d’auteurs.

L’association « Livre et moi », en partenariat avec NextA, dévoile un projet novateur pour les passionnés de littérature, en particulier les auteurs malgaches. Le tout premier réseau social malgache entièrement consacré à la littérature, nommé « Épique Madagascar », vient bouleverser le paysage littéraire local. Cette plateforme ambitionne de révolutionner le monde de la littérature à Madagascar ainsi qu’à transformer l’acte d’écrire en une source de revenus pour les talentueux Malgaches. « Nous avons commencé en tant que point de vente de livres, mais nous avons rapidement constaté que de nombreux jeunes sont passionnés par la lecture. Malheureusement, les œuvres malgaches sont plus rares, laissant la littérature étrangère prédominer. Pourtant, Madagascar regorge de talents et d’écrivains reconnus à l’international. C’est dans cette optique que nous avons créé Épique, pour donner aux écrivains la chance de publier leurs œuvres », explique Andrianina Rakotondrainibe, CEO d’Épique, membre de Livre et Moi. Épique Madagascar offre également une opportunité unique aux jeunes lecteurs en quête de nouvelles expériences littéraires, quelles que soient leurs préférences, nouvelles, poèmes, romans épiso- diques ou encore bandes dessinées.

Œuvres protégées

L’inscription sur Épique est simple. Que l’on soit lecteur ou écrivain. Les lecteurs peuvent découvrir gratuitement les œuvres sur cette plateforme, commenter, réagir et partager en créant un compte sur Épique. Tandis que les auteurs auront la possibilité de publier directement leurs créations sur la plateforme et bénéficieront d’un système de rémunération pour les droits d’auteurs. Le lancement de la plateforme est prévu pour septembre. Épique Madagascar représente un espace où la sécurité des œuvres est primordiale. Les concepteurs peaufinent actuellement le projet, que ce soit du point de vue technique ou des partenariats. Des mesures strictes seront mises en place pour éviter le plagiat et préserver l’originalité des œuvres. « Nous nous efforçons de garantir une plateforme sécurisée pour les œuvres, où les captures d’écran ou les copies de texte ne seront pas possibles. De plus, nous nous engageons à protéger les droits d’auteurs. Ces derniers recevront des « royalties » en rémunération des œuvres qu’ils publieront sur notre plateforme », souligne le CEO. Accessible à tous, Épique Madagascar ne pose pas de limites à ceux qui souhaitent y participer. Quatre jeunes étudiants, membres de Livre et Moi, sont à l’origine de cette audacieuse idée. Andrianina Rakotondrainibe, Steffy Andriamialitiana, Malalatiana Rasoloarijaona et Fanilo Rajaonary croient fort en ce projet. Tandis que certains auteurs se montrent plus ou moins prudents. « Nous attendons avec impatience le lancement effectif d’Épique pour voir comment cela évoluera. Garantir la sécurité de nos œuvres est une tâche réalisable, mais nous sommes tous dans le combat pour faire respecter nos droits d’auteurs. Pour ma part, actuellement, je n’ai pas l’intention de publier mes œuvres sur ce réseau social, j’attendrai que toutes les conditions soient claires surtout sur nos droits », déclare Natiora, écrivain depuis 2010.