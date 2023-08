La flamme des Jeux attendue à Madagascar à partir du 12 aout

La XIe édition des JIOI de 2023 que Madagascar va héberger du 25 août au 3 septembre, débute dans quinze jours exactement. La flamme des Jeux incarne l’idéal de paix et d’amitié entre les peuples. Elle brûlera dans l’enceinte du stade de Mahamasina pendant toute la durée de l’évènement. Selon l’explication de Rosa Rakotozafy, directrice exécutif du COJI, l’arrivée de la flamme à Madagascar est prévue ce 12 aout à Toamasina. Une équipe est déjà constituée et elle sera prochainement présentée avec le calendrier et l’itinéraire à suivre jusqu’à son arrivée dans la capitale.