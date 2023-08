JIRAMA – Condition défavorable aux pluies artificielles

Les équipes de la Jirama et de la direction générale de la Météorologie sont rentrées bredouilles, hier, car aucune goutte de pluie n’est tombée ni à Mantasoa ni à Tsiazompaniry, après l’ensemencement des nuages pour provoquer la pluie. « Le temps est sec aujourd’hui. C’était avant-hier et hier qu’il y a eu des pluies fines », témoignent des habitants de ces deux villages qui abritent des bassins versants qui alimentent les centrales hydroélectriques de la Jirama. Les conditions sont redevenues non favorables aux précipitations. « Nous sommes arrivés à la limite des conditions favorables. Si les opérations ont été réalisées un peu plus avant, comme au début de ce mois, nous aurons eu beaucoup plus de pluie », indique une source. Cette opération a été réalisée pour augmenter la production des centrales hydroélectriques et pour soulager le délestage. Les objectifs ne sont pas atteints, bien qu’il y aurait eu une « légère hausse des réserves dans les bassins versants». Le gap est immense. D’autres opérations de pluie provoquée sont en vue. « Nous verrons au cour de cette semaine si les conditions redeviennent favorables aux pluies provoquées », indique un technicien de la direction générale de la Météorologie.