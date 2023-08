CRÉATION D’ESPACES VERTS – La CUA sollicite le secteur privé

La capitale a beaucoup perdu en espaces agricoles urbains et en espaces verts. « Cela est dû au développement rapide de la capitale et aussi à des planifications urbaines et à la multiplication des remblais, souvent illégaux », selon l’Initiative pour le Développement, la Restauration écologique et l’Innovation (INDRI). D’autant que les populations ne sont pas enclines à la création d’espaces verts. Ceux-ci sont pourtant jugés très importants pour la population, surtout dans le domaine de la santé. La Commune urbaine d’Antananarivo (CUA) a plusieurs approches pour l’augmentation des espaces verts. À part les initiatives propres à la Commune, les fokontany aussi sont mobilisés pour en créer sur leurs espaces vacants. Un appel aux entreprises pour exercer un partenariat public-privé a été lancé. « Certaines entreprises travaillent avec nous pour créer des espaces verts autour de leurs zones d’activité, toujours dans l’objectif de rendre la ville plus belle et plus vivable. C’est un objectif qui nous tient beaucoup à cœur », explique Sandrina Randriamananjara Andriamanjato, directrice de l’urbanisme à la CUA. Une collaboration qui permettra d’agrandir un paysage vert dans la capitale. Antananarivo manque de ces espaces verts. Anosy et Ambohijatovo sont les plus connus. Des efforts sont encore à déployer. Les espaces verts apportent la santé grâce aux effets des plantes sur le quotidien, mais aussi grâce aux activités autour, qui permettent aujourd’hui de pique-niquer dans un cadre propre à l’intérieur de la ville, et aussi d’avoir des activités sportives. Plusieurs projets pour l’augmentation de ces espaces verts existent, auprès des fokontany, jusqu’à des entreprises privées.