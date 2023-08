BOXE – JEUX DES ILES – Les coaches promettent dix médailles d’or

Les entraineurs de l’équipe nationale en boxe olympique misent sur les tireurs dans les catégories des légers, aux prochains Jeux des Iles à la maison.

Défi. Les coaches de l’équipe nationale de boxe promettent de rééditer les exploits réalisés lors des Jeux des Iles à domicile. Madagascar terminait en tête du classement en 1990, en engrangeant cinq médailles d’or sur les douze en jeu, et sept sur dix-huit en 2007. Dix-huit ans plus tard, la Grande Ile abrite la XIe édition et le directeur technique national, Simon Josivah, lance le défi de «remporter dix médailles d’or sur les treize en jeu… Nous misons surtout sur nos légers des moins 80kg». Vingt-six tireurs, treize titulaires et leurs seconds, s’entrainent au quotidien au sous-gradin à Mahamasina, sous l’encadrement de vingt entraîneurs nationaux. «Nous sommes représentés dans toutes les catégories, mais les combattants des poids légers sont meilleurs», réitère le technicien. «La préparation va bon train, mais nous n’avons pas assez d’équipements aux normes pour une bonne préparation. Nous n’avons pas, jusqu’à présent, de balance alors que nous devons vérifier tous les jours le poids de chaque tireur. Nous n’avons pas encore les gants, casques et protège-dents adéquats à l’entrainement, alors que le contact s’intensifie à l’approche des Jeux», déplore le DTN.

Porteuse de médailles

«De plus, les arbitres ont besoin de formation car ils doivent maitriser l’utilisation du scoring-machine. Et sans représentants, nous ne pouvons pas espérer grand-chose. C’est un des paramètres à ne pas négliger», précise le premier responsable technique de la discipline. L’équipe nationale est actuellement à la troisième et dernière phase de préparation. «Lors du premier regroupement initié par la Fédération, nous avons testé et sélectionné ceux qui vont poursuivre la préparation, nous avons renforcé la technique lors du deuxième, et maintenant nous nous focalisons sur le travail sur le ring et la frappe du sac», confie-t-il. Ce dernier a aussi remis sur le tapis que «les épreuves féminines n’auraient pas dû être annulées, car nous avons beaucoup de chance de rafler les médailles à 100%. Les Iles sœurs n’ont pas de bonnes combattantes». Les Mauriciens sont, ces dernières années, nos principaux challengers. Ils participent à toutes les compétitions internationales et sont très expérimentés. «Malgré tout, nous tâcherons de faire de notre mieux et nous allons démontrer que la boxe est une discipline porteuse de médailles dans l’océan Indien», conclut Simon Josivah.