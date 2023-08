BASKETBALL- U18 – Lucadro et BCF sur le toit de Madagascar

Le titre a changé de main sur les deux tableaux. Le rideau est tombé sur le championnat de Madagascar de basketball de la catégorie U18, qui a pris fin dimanche à Ambositra, dans la capitale de la région Amoron’i Mania. Chez les filles, sous le coaching de Jean Félix Andrianantenaina, l’équipe nouvellement championne de Madagascar porte le nom de Lucadro ou « Lutte contre la drogue et l’analphabétisme ». Elle est née, il y a seize ans, dans le quartier d’Ambohima­narina. Elle a surclassé JEA de Vakinankaratra, le cham-pion sortant sur le score de 53-48. Le club d’Ambohimana­rina est ainsi, pour la quatorzième fois, champion de Madagascar après un match tendu et très disputé. « Les filles de Lucadro se connaissent et sont ensemble depuis les catégories d’âge U12, U14 ou U16. Ainsi, leur victoire est le fruit de longues années de travail. Avec la persévérance des parents et le sacrifice de tout un chacun, la patience a fini par payer », explique Jean Félix Andria­nantenaina. Il fait remarquer qu’avec ce titre de champion de Madagascar, il est légitime pour le club d’Ambohimana­rina de « solliciter l’aide de toutes les personnes de bonne volonté (sponsoring) car ses joueuses ont un talent avéré ».

Quatre millions d’ariary

Car cette année, le club a été consacré champion de Madagascar de la catégorie U14. « Le titre acquis, dimanche à Ambositra, a montré que nous sommes sur la bonne voie dans notre politique de formation. L’objectif est d’avoir une équipe dans toutes les catégories d’âge. » Chez les garçons, le Basket Club Fanatic (BCF) d’Amoron’ i Mania s’est emparé, pour la deuxième fois, du titre de champion de Madagascar après celui premier titre acquis en 2013. Le club d’Amoron’i Mania a battu le champion de Madagascar 2022, EBF de Haute-Matsiatra sur le score de 74 à 66. Louis Ernest Andriam­belosoamanana, coach du Club Basket Fanatic, souligne le secret de la réussite de son équipe. Il réside dans le fait que ses joueurs sont aussi ensemble depuis la catégorie U12, hormis un seul joueur. « Nous avons un objectif à atteindre, celui de gagner à la maison le titre national. Pour atteindre cet objectif, nous avons imposé des règles comme le respect des horaires d’entrainement, de sommeil, les téléphones ont été confisqués. Nous avons étudié par vidéo les jeux de nos adversaires en finale pour déceler leurs points forts et faibles. Nous avons tout fait pour bloquer les numéros 12,5 et 6 et ça a marché pour nous. » Pour ce championnat national U18 à Ambositra, le président de CBF, Marie-André Rabemanantsoa, dit Tsoa kely, a prévu un budget de quatre millions d’ariary pour la dépense en matériel, habillements et argent de poche de ses joueurs. « J’aime le basketball et le sport en général. Je dépense sans compter parce que les jeunes talents méritent d’être soutenus, quitte à me disputer avec ma famille du fait de mon implication dans ce sport », confie Tsoa Kely.