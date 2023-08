ARNAQUE SUR L’OR – La gendarmerie arrête deux suspects

Un homme, 48 ans, et une femme, 43 ans, se trouvent en garde à vue au poste avancé de la gendarmerie d’Antehiroka depuis le 3 août pour arnaque. Leur complice, un faux procureur, prétendant être à la tête du parquet de Nosy Be, reste introuvable. Ils pensaient faire une affaire en vendant de la poudre de cuivre qui ressemble beaucoup à de l’or. Leur plan ne s’est pas déroulé comme prévu car ils sont tombés sur un connaisseur, et en plus, un lieutenant-colonel de l’armée. Ils voulaient lui proposer un kilo de la poudre à bon marché. En même temps et par téléphone, le soi-disant magistrat essayait par tous les moyens de le persuader de l’acheter et de laisser une avance. L’officier supérieur a dénoncé les escrocs et leur procédé à la gendarmerie. Lors du coup de filet, les quadragénaires se sont faits cueillir sur la rocade d’Ambohitrimanjaka-Andranotapahana. Environ un kilo de cuivre en poudre, une balance et deux téléphones dont le journal d’appels et les messages ont été effacés ont été saisis sur eux lors d’une fouille. Selon eux, ils viennent de Maevatanàna.