ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE – Les femmes pour le développement de la nation

Cinq cents membres de l’Association des femmes de l’administration pénitentiaire (Afap) et épouses des agents pénitentiaires dans tout Madagascar ont tenu leur congrès national à Mahajanga. La rencontre a commencé le 26 juillet et a duré quatre jours. La grande assemblée générale a été l’occasion de mettre en place les membres du bureau de l’association. C’est une grande première dans les annales de l’administration pénitentiaire. L’événement a été clôturé, le samedi 29 juillet, par un grand carnaval à travers la ville. Le congrès a permis d’échanger et de partager leurs expériences. Il a été axé sur le thème « Vehivavy mijoro ho fampandrosoana ny ankohonana sy ny firenana » (traduction libre : femmes prêtes à contribuer au développement de la famille et de la nation). « Cette action reflète l’unité dans le travail et les activités de l’Afap méritent d’être soutenues. La fonction de directeur d’un établissement pénitentiaire est également sacré, car il est garant à la fois de l’éducation et de la paix », souligne la garde des Sceaux et ministre de la Justice, Landy Mbolatiana Randriamanantenasoa. L’événement a mis en évidence l’exposition des œuvres réalisées par les femmes détenues. Lors de la visite de la maison carcérale et, surtout, du quartier des femmes à Marofoto, samedi, la ministre de la Justice a encouragé tout le monde à redoubler d’efforts. L’Afap et la ministre ont également remis des matériels et aides alimentaires aux détenus.