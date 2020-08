Vatsy tsinjo – Recoupement de la liste des bénéficiaires

Après la suspension de la distribution du Vatsy tsinjo dans la capitale et ses environs, les descentes auprès des fokontany se multiplient.

L’identification des familles nécessiteuses a débuté, hier dans les six arrondissements de la capitale. Chaque ministère accompagné des autorités locales a effectué une descente auprès des fokontany. Cette descente se fait également dans le but de répertorier les familles qui ont le plus besoin des aides sociales de la part de l’État. C’est le cas au niveau du quatrième arrondissement où les chefs fokontany se sont réunis avec le ministère de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène, désigné comme responsable de cet arrondissement.

Pour la journée d’hier, le programme a été de mobiliser tous les agents du ministère dans chaque fokontany pour pouvoir inscrire les personnes qui vont en bénéficier. « L’action durant cette descente permet de savoir exactement la liste des bénéficiaires avec les délégués d’arrondissements et le district avec le fokontany», indique Voahary Rakotovelomanantsoa, ministre de l’Eau, de l’assainissement et de l’hygiène. Un autre problème en ce qui concerne également les carnets au niveau des fokontany est le nombre de carnets détenus par chaque foyer. « A ce qu’on a constaté, depuis l’annonce de l’aide sociale, certaines personnes vont aller jusqu’à demander un autre carnet pour pouvoir bénéficier plus que le ratio prévu », indique la ministre.

Confrontation

À partir d’un nombre prévisionnel reçu, une confrontation de la liste prévisionnelle avec la réalité sur terrain a eu également lieu. « La liste à partir des précédents recensements a été déjà disponible, le travail à effectuer consiste à constater de visu si les ménages indiqués correspondent exactement à la prévision », rajoute la ministre. Parmi les enrayés de la prochaine liste, ceux qui ont déjà bénéficié des aides sociales comme le Tosika fameno, ou encore ceux qui n’entrent pas dans le critère de vulnérabilité. « Durant la précédente distribution, nous avons déjà envoyé la liste avec le nombre des bénéficiaires, mais lors de la distribution, le nombre de bénéficiaires est réduit et c’est la source de la discorde au niveau des fokontany », déplore Franco Ratovohery, président du fokontany Andrefan’Ambohijanahary. Pour le ministère de la défense nationale, le fokontany Ambatovinaky et ses alentours ont été ciblés. Au total, la descente va opérer dans deux cent-huit parties. Dans la commune Ankaraobato et Tanjombato, plus de vingt quatre milles ménages sont prévus être identifiées.