Santé – Les centres de santé de base dotés de glucomètres

Plus d’une quarantaine de glucomètres ont été remis aux centres de santé de base, par l’Association Malgache contre le Diabète (AMADIA), par le biais du ministère de la santé publique, dans le Grand Tana et ses périphéries. « Durant la période de crise sanitaire, le suivi de la santé des personnes diabétiques est toujours nécessaire. Mais l’AMADIA sise à Faravohitra n’a pas assez de place pour pouvoir prendre en charge ses personnes atteintes de diabète, outre le problème de déplacement pour les malades. D’où l’initiative d’équiper les centres de santé de base de ce matériel », indique le Docteur Haja Ramamonjisoa, directeur des opérations au niveau de l’AMADIA. « Il est plus que nécessaire pour les personnes diabétiques d’être suivies par des médecins. Le résultat pourrait être obtenu dans les cinq secondes suivant le test. Ce qui est pratique pour les patients », enchaine-t-il. Près de quarante-trois milles membre se regroupent au niveau de l’AMADIA.

Contrôle

Dans la capitale, près de dix-huit centres de santé de base auront leur part à Tanaville, quatre à Avaradrano et cinq à Atsimondrano, et les quatre centres de traitement de Covid-19 qui ont été créés récemment, ainsi que les centres Hospitaliers Universitaires qui traitent les malades en coronavirus.

« Le but étant de préserver la vie des personnes diabétiques durant la période de pandémie. Les diabétiques pourront directement contrôler leur taux de glycémie », explique le Docteur Vincent Rakotoari­soa, Directeur National de lutte contre les Maladies Non transmissibles (DNLMT).

Dans la capitale donc les centres de santé de base II Antanimena, Isotry centrale, ou encore le CSB II Isotry Annexe seront équipés. « Les diabétiques pourront aller dans ces centres pour effectuer le test, lors de l’approche syndromique adopté au niveau des centres ou en cas de symptômes suspects », enchaîne le Docteur Rakotoarisoa.

Dans cette lancée, un centre affecté principalement à la prise en charge des personnes diabétiques atteintes de Covid-19 sera également mis en place dans la capitale d’ici peu.