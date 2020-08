Rallye – France : Hugo Louvel sur une 208 Rally 4

Le jeune pilote dispute le Rallye de Bagnols-les Bains ce weekend en Lozère. Il prépare la Peugeot 208 Rally Cup, qui débutera au mois de septembre.

DÉCONFINEMENT rime avec redémarrage des compétitions en France. Hugo Louvel reprend ainsi le volant ce weekend en Lozère, dans le Sud de l’Hexagone.

L’ancien champion de Madagascar de slalom sera au départ du Rallye de Bagnols-les Bains (asphalte). Le parcours compte six épreuves spéciales, pour un total de 39,9 km. Avec son fidèle copilote, Alexandre Vida, il roulera sur une nouvelle Peugeot 208 Rally 4.

Rally 4 correspond à la catégorie RC4 instaurée récemment par la Fédération Internationale de l’Auto­mobile. Il s’agit de l’équivalent de l’actuelle catégorie R2.

Hugo Louvel a récemment annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux. Ce qui a généré de très nom­breux messages de soutien. Il a ajouté quelques photos de sa machine pour illustrer son post : « Je vous donne rendez-vous au Rallye de Bagnols-les Bains, avec le numéro 42 sur les portes. Une séance d’essai grandeur nature en préparation de la première manche au Rallye du Mont-Blanc ».

Le jeune pilote se prépare pour la saison sur une Peugeot 208 Rally Cup.

Rossel Compétition

« Au bout de ce tunnel qui nous a sevrés de compétition durant tant de semaines, j’ai le plaisir de vous annoncer ma participation à la Peugeot 208 Rally Cup 2020 », a-t-il annoncé.

Le championnat débutera au mois de septembre. Il compte quatre rendez-vous, dont le premier sera donc le Rallye du Mont-Blanc (3-5 septembre, asphalte). Viendront par la suite le Rallye des Cardabelles (9-11 octobre, terre), le Crité­rium des Cévennes (30 octobre-1er novembre, asphalte) et le Rallye du Var (27-29 novembre, asphalte).

Hugo Louvel a choisi de collaborer avec le meilleur, pour s’assurer de réaliser les meilleures performances : « Pour faire bien dès le départ, je me suis attaché les services de Yohan Rossel, champion de France des rallyes 2019 et ancien vainqueur de la formule de promotion du Lion. Je me suis engagé au sein de sa nouvelle structure et de son team Rossel Compétition. Il m’apportera les meilleurs conseils et me partagera son expérience ».