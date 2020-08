L’Humain en vous

Sur la caricature de POV, le cèdre du Liban a donné place à un champignon atomique. Une image qui en dit long sur l’intensité des explosions survenues le mardi 4 août en fin de journée. Beyrouth, capitale du Liban a été secoué par une double déflagration qui a fait au moins cent cinquante morts et plus de quatre mille blessés. Des images qu’on n’aurait jamais imaginé voir en 2020 surtout dans ce contexte mondialement douloureux du Corona Virus.

Selon le journal Le Monde, l’effet de souffle aurait été semblable à un séisme de magnitude 3,3. A savoir que la magnitude maximale est 7. Près de trois cent mille habitants de la capitale se retrouvent sans domicile, des vies emportées par un souffle dévastateur. Des vidéos venant de caméras qui ont pu filmer le moment montrent des scènes terribles. Une mariée en pleine séance photo, une grand-mère était au piano, des enfants en train de jouer. On peut facilement imaginer une femme en train d’accoucher, des amoureux dans une rue, des enfants dans un jardin et puis, plus rien. Juste une déflagration, puis une autre et…le chaos total.

Revenons à cette caricature de POV qu’il a diffusée sur sa page Facebook. L’explosion dans l’humain en moi était aussi intense en lisant certains commentaires racistes et juste inqualifiables de beaucoup de Malgaches. « Bien fait pour ces Arabes », en voilà un bref résumé cinglant en cinq mots. Triste constat, ce genre de réaction n’est pas rare. Les soi-disant justifications de ces commentaires seraient que les Libanais maltraiteraient les Malgaches vivants au pays du cèdre. Pourtant, rien ne justifie le racisme et on ne doit en aucun cas faire une généralisation, des amalgames et perdre l’humain en nous.

À quelques milliers de kilomètres de Madagascar, nos voisins et frères font face à une crise écologique sans précédente. Une marée noire est en train de se passer à l’Île Maurice. Un vraquier échoué sur un récif, depuis le 25 juillet, commence à lâcher les deux cent tonnes de diesel et trois mille huit-cent tonnes d’huile lourde qu’il transporte. Echoué sur la pointe d’Esny, une zone humide classifiée Ramsar comme le parc marin de Blue Bay sont tous menacés. Malheureusement, et une fois de plus, les Malgaches font comme si de rien n’était.

« Nous sommes dans une situation de crise environnementale », a reconnu en conférence de presse le ministre mauricien de l’Environnement, Kavy Ramano. « C’est la première fois que nous sommes confrontés à une catastrophe pareille et nous ne sommes pas suffisamment équipés pour traiter ce problème », a ajouté le ministre de la Pêche, Sudheer Maudhoo. Le gouvernement mauricien s’est donc notamment tourné vers les autorités françaises de l’île de la Réunion voisine pour obtenir de l’aide, a-t-il précisé dans les lignes de l’Express Maurice.

Mis à part l’indifférence générale, on peut encore lire entre les lignes des commentaires racistes. Et l’on se demande finalement ce qui ne tourne pas rond chez nous. On n’aime pas nos frères et sœurs d’Afrique qui partagent pourtant près de 70% de nos gènes sous prétexte qu’ils sont « noirs » et donc, ils sont inférieurs aux Malgaches. On n’affectionne pas non plus les asiatiques (tous ceux qui ont les yeux bridés) avec lesquels nous avons aussi des gènes communs. Nous n’aimons pas non plus les « vazaha » tous ceux qui ont la peau claire sous prétexte qu’ils nous ont pillés et colonisés. Nous n’aimons pas les « Karana » (les indopakistanais), les « arabo », tous les arabisés et qui n’entrent pas dans nos préjugés de « karana ».

Et puis, même entre nous, on ne s’aime pas. Les questions dites « ethniques » (même s’il n’y a pas d’ethnies en soit à Madagascar) sont toujours d’actualité. Les Mérina, les côtiers, les Sud-Est, les Nord-Est, etc. des appellations et regroupements manipulés et manipulables à souhait depuis des siècles. Pendant que nous haïssons les autres, que nous nous haïssons nous-mêmes, les autres avancent. Les citoyens de Beyrouth se mobilisent pour nettoyer les routes, les rues et ruelles. Ils se donnent la main pour avancer et faire face ensemble. Les Mauriciens se mobilisent pour confectionner de grandes barrières antipollution avec de la paille et des cheveux. Oui, des centaines de personnes voire plus font don de leurs cheveux qui sont très efficaces contre les marées noires.

L’Humain en vous, l’humain en nous est la seule porte pour sortir notre Madagascar de sa pauvreté économique, sociale mais surtout de la « pauvreté humaine ».